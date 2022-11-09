قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



واشنطن: انتخب الجمهوري جاي دي فانس الذي يدعمه الرئيس السابق دونالد ترامب عضوا في مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو الثلاثاء حسب تقديرات وسائل إعلام أميركية، في أول خيبة أمل كبيرة للرئيس الديموقراطي جو بايدن في انتخابات منتصف الولاية.

وفاز هذا العسكري السابق مؤلف كتاب لقي نجاحا كبيرا عن الطبقة الوسطى البيضاء، على الديموقراطي تيم راين، بمقعد كان يشغله جمهوري وترك شاغراً، كما ذكرت قناتا التلفزيون الأميركيتان "ان ي سي" و"ايه بي سي".

وفانس الحديث العهد على الساحة السياسية اكتسب شهرة بعدما نشر كتابه "هيلبيلي إيليجي (Hillbilly Elegy) الذي يسرد فيه طفولته المتواضعة والفوضوية في بلدة للطبقة العاملة في أوهايو التي أصبحت رمزًا لتقلص أميركا البيضاء.

وقد أصبح مستثمرًا ماليًا في كاليفورنيا ودخل عالم السياسة العام الماضي قبل أن يفوز في الانتخابات التمهيدية عبر تقربه من دونالد ترامب.

وكان الملياردير سخر في أحد تجمعاته في أيلول/سبتمبر من "جاي دي الذي يسعى للحصول على دعمي إلى درجة أنه يزعجني".

وعادة لا تكون انتخابات منتصف الولاية مؤاتية تقليديًا للحزب الذي يشغل البيت الأبيض.