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إيلاف من بيروت: لطالما كان الحديث عن خيرسون يصل إلى القول إن تحريرها من الروس يحتاج إلى ثلاث معجزات. يرجع فضل استعادتها اليوم إلى أن أوكرانيا حققت واحدة من المعجزات الثلاث المطلوبة. مع ذلك، فإن الاستيلاء على ما تبقى من المنطقة سيتطلب من كييف تحققي معجزتين أخريين، وكل منهما أكثر تعقيدًا بشكل تدريجي من الأخرى.

كانت أولى المعجزات الثلاث التي احتاجتها أوكرانيا هي فشل روسيا في إجراء تغييرات على الهجوم الأوكراني في الجنوب، حتى تتمكن قوات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من التغلب على الدفاعات الروسية القوية. قبل أسبوعين تقريبًا، كانت جميع المظاهر تدل على أن روسيا تكيفت مع واقع اقتراب الحملة الأوكرانية من خيرسون، فزادت عدد القوات التي كانت تدافع عن الضفة الغربية لنهر دنيبرو، ويقال إنها بنت مواقع دفاعية مهمة في خيرسون وحولها.

أخيرًا، في 25 أكتوبر المنصرم، أعلن أحد كبار مستشاري زيلينسكي، أوليكسي أريستوفيتش، أن "كل شيء واضح في خيرسون، فالروس يجددون قوتهم ويعززون تجمعهم هناك". وتابع قائلًا إنه بالنسبة إلى الجيش الأوكراني، ذلك يعني أن "لا أحد يستعد للانسحاب. على العكس من ذلك، فإن أعنف المعارك ستجري على خيرسون". بعد ثلاثة أيام، ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أنه تم إرسال 1000 جندي روسي للدفاع عن خيرسون، ما رفع العدد الإجمالي إلى حوالي 30 ألفًا.

بهذه القوة، كان بوسع روسيا أن تبني موقفًا دفاعيًا من شأنه أن يلحق بأي قوة مهاجمة خسائر فادحة. كان أحد الأسباب التي ذكرها الجنرال الروسي سيرغي سوروفيكين أنهما استلزم الانسحاب هو صعوبة إمداد الحامية الروسية في خيرسون. في الواقع، منذ يوليو، عندما بدأت أوكرانيا استخدام صواريخ "هيمارس" لمهاجمة الجسور فوق نهر دنيبرو الذي استخدمته روسيا لإعادة إمداد المدينة، تم بالفعل إعاقة الخدمات اللوجستية بشكل خطير.

تحققت المعجزة الأولى

لكن زيلينسكي كان يشير منذ يوليو إلى أن قواته تعتزم استعادة السيطرة على خيرسون. كانت المعجزة الأولى التي احتاجتها أوكرانيا لتحقيق حلمها هي ألا تأخذ روسيا التهديد على محمل الجد، وخاصة بالنظر إلى الهجمات على الممرات اللوجستية لقواتها على الضفة الغربية لنهر دنيبرو. لو كانت روسيا قد أخذت التهديد الأوكراني على محمل الجد، لكانت قد بدأت الصيف الماضي في تخزين كميات كبيرة من جميع مخزونات الحرب الرئيسية، خصوصًا الغذاء والماء والذخيرة والوقود.

مع ذلك، عندما تولى سوروفكين مسؤولية المجهود الحربي الروسي في أكتوبر، ألمح إلى أن قواته قد تضطر إلى مغادرة خيرسون عندما قال إنه قد يتخذ "قرارات صعبة". كان هناك العديد من المدونين الحربيين والمحللين العسكريين الموالين لروسيا الذين افترضوا أن الروس سيحولون خيرسون إلى "ستالينغراد" العصر الحديث، حيث سيقاتلون قتال المستميت للحفاظ على المدينة، مهما كانت التكلفة باهظة.

نظرًا إلى كمية التعزيزات والوقت الذي كان على روسيا أن تخزن فيه الإمدادات، كانت الخشية أن يسلكوا بالفعل طريق "ستالينغراد". لم يفعلوا ذلك، وهذا القرار غير المتوقع أعطى أوكرانيا أولى المعجزات الثلاث، حيث استعادت السيطرة على خيرسون من دون الحاجة إلى خوض المعركة. لكن للاستمرار في الوفاء بتعهد زيلينسكي باستعادة المنطقة، هناك حاجة إلى معجزتين أخريين.

المعجزة الثانية المطلوبة

المعجزة الثانية التي تحتاجها أوكرانيا هي التغلب على الجغرافيا. في حين أن وجود نهر دنيبرو كان عقبة أمام روسيا للحفاظ على إمداد قواتها في خيرسون، فقد كان أيضًا بمثابة عقبة رئيسية أمام أوكرانيا للاستمرار في اتجاه الشرق.

ستظل أوكرانيا بحاجة إلى عبور نهر دنيبرو لطرد روسيا من المنطقة. إذا تم طرد قوات بوتين من خيرسون، فإنهم بالتأكيد سيدمرون الجسور في طريقهم للخروج. هذا هو بالضبط ما حدث. بمجرد أن قام الروس بتطهير نهر دنيبرو بآخر من قواتهم، قاموا بتفجير الجسور الثلاثة الأخيرة الممتدة على نهر دنيبرو. سيتطلب الأمر الآن جهدًا أوكرانيًا كبيرًا لإعادة إنشاء نقاط العبور فوق نهر دنيبرو، وفي الوقت الحالي من غير المرجح أن يكون لدى الجيش الأوكراني القدرة المادية لبدء مثل هذه العملية. بالتالي، في الوقت الحاضر، مرجح أن تحتفظ روسيا بالسيطرة على ما يقرب من 70 في المئة من إقليم خيرسون.

المعجزة الثالثة تتلخص في أن على أوكرانيا أن تكون قادرة على التغلب على الميزة الكبيرة لروسيا في نيران المدفعية والصواريخ. على الرغم من أن أوكرانيا تمكنت من تضييق الفجوة من بتسلمها الملايين من قذائف المدفعية ومدافع الهاوتزر من الغرب، فإن روسيا لا تزال تتمتع بالأفضلية. مع ذلك، فإن ما يرجح أن يأتي بعد ذلك قد يكون الأكثر حسماً.

هجوم بوتين الشتوي؟

في جزء من استجابة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للوضع المتدهور في مجهوده الحربي الأوكراني، أعلن عن تعبئة 300 ألف من الاحتياط في سبتمبر. على الرغم من الصعوبات وأوجه القصور الكبيرة من قبل الدولة الروسية في تنفيذ هذا الجهد - ويقال إن ما يصل إلى 700 ألف روسي يفرون من الحدود لتجنب الخدمة - يوجد الآن أكثر من 200 ألف جندي جديد (تم بالفعل نشر 82 ألفاً من 300 ألف جندي احتياطي في أوكرانيا) استعدادًا لهجوم شتوي يمكن أن يغير طبيعة هذه الحرب تمامًا.

بتسليم خيرسون من دون قتال وتفجير الجسور فوق نهر دنيبرو، احتفظ سوروفيكين بـ 30 ألفًا من أفضل قواته المدربة وذات الخبرة لاستخدامها في الهجوم القادم. بمجرد أن تصبح هذه القوة جاهزة لشن هجوم بوتين الشتوي (على الأرجح في أواخر ديسمبر / أوائل يناير عندما تكون الأرض متجمدة بدرجة كافية)، فمن المحتمل أن يسبقها هجوم جديد هائل على البنية التحتية للطاقة الأوكرانية لإغراق البلاد في الظلام، وشل ما تبقى من نظام السكك الحديدية الكهربائي، ما يعيق بشكل كبير قدرة الحكومة الأوكرانية على تزويد قواتها بالاحتياجات الأساسية، ويعقد قدرتها على تحريك القوات في جميع أنحاء ساحة المعركة، والأهم من ذلك، يضعف قدرتها على التواصل مع القوات في الميدان.

لا يزال السؤال مفتوحًا حول ما إذا كان بإمكان القوات الروسية الجديدة التعلم من الأخطاء (الكبيرة) التي ارتكبتها خلال الأشهر التسعة الأولى من الحرب. ربما لن يفعلوا. لكن الاحتمالات ستكون في صالحهم، حيث لا تزال الأساسيات تميل بشكل حاسم في اتجاه موسكو.

يجب أن تحتفل أوكرانيا بإنجازها في الاستيلاء على مدينة خيرسون، لكن على كييف وأنصارها في الغرب ان يدركوا أن الخسارة الروسية لم تكن جرحًا مميتًا. سيأتي الخطر الأكبر على قوات زيلينسكي في الشهرين المقبلين عندما تتجمد الأرض ويكون جنود الاحتياط الروس جاهزين للحرب. عندها فقط سنعرف إن كانت أوكرانيا قادرة على تحقيق المعجزتين الأخريين.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "1945" الأميركي