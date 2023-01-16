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القدس: تولى اللواء هرتسي هليفي الاثنين مهامه رئيساً لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي رسمياً في مراسم أقيمت في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وتعهد هليفي الذي سيشغل المنصب لثلاث سنوات تجهيز "الجيش للحرب على الجبهات القريبة والبعيدة".

قبل توليه رئاسة هيئة الأركان، كان هليفي نائباً لسلفه أفيف كوخافي.

وقال رئيس الوزراء إن الدولة العبرية لن تنجر إلى "حروب غير مجدية، لكننا في الأوقات الحاسمة سنكون على خط المواجهة".

رشح وزير الدفاع السابق بيني غانتس، هليفي واختاره ليكون قائد الجيش الثالث والعشرين في الدولة العبرية.

ولاقت خطوة غانت انتقادات من بعض أعضاء الحكومة إذ أتت قبل فترة وجيزة من الانتخابات.

ويأتي تولي هاليفي منصبه في وقت يشهد النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني تصاعداً ملحوظاً خصوصاً في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 وينفذ فيها الجيش الإسرائيلي عمليات منتظمة.

هرتسي هليفي

ولد هليفي في القدس في العام 1967 لعائلة متدينة، وانخرط في وحدة المظليين في الجيش العام 1985 قبل أن يتقدم في مناصب قيادية مختلفة وصولاً إلى وحدة "ساريت متكال" الخاصة في الجيش في العام 1993.

وفي العام 2001 عُين هليفي قائداً للوحدة وبقي في منصبه ثلاث سنوات واستمر ترفيعه في الرتب في الجيش حتى تعيينه رئيساً للاستخبارات العسكرية في العام 2014 ورئيساً للقيادة الجنوبية في العام 2018.

حصل هليفي على شهادات في الفلسفة وإدارة الأعمال من الجامعة العبرية في القدس ودرجة ماجستير في إدارة الموارد من جامعة الدفاع الوطني في واشنطن وفقا للجيش الإسرائيلي.

ويعيش هليفي في مستوطنة كفار ها-أورانيم في الضفة الغربية المحتلة.

وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي.