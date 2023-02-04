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لندن: افادت السلطات الأوكرانية أنها استعادت جثتي المتطوعين البريطانيين كريستوفر باري واندرو باغشو بعدما قتلا في أوكرانيا، وذلك في إطار تبادل للاسرى بين كييف وموسكو.

وقال اندريه يرماك رئيس إدارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "نجحنا في استعادة جثتي متطوعين أجنبيين قتلا".

وتم ذلك في إطار عملية تبادل بين موسكو وكييف شملت 116 أسيرا أوكرانيا و63 روسيا.

وقتل كريستوفر باري (28 عاما) وأندرو باغشو (48 عاما) فيما كانا يحاولان إنجاز عملية إجلاء انسانية من مدينة سوليدار التي شهدت مواجهات عنيفة بداية كانون الثاني/يناير وتعرضت لتدمير كبير خلفه القصف، وذلك بحسب ما أفادت عائلة باري نهاية كانون الثاني/يناير عبر وزارة الخارجية البريطانية.

وفقد المتطوعان منذ أسابيع عدة. وأورد رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين في 11 كانون الثاني/يناير أن مقاتليه عثروا على جثة أحدهما في سوليدار.

وأقر الجيش الأوكراني في 25 كانون الثاني/يناير بأنه سلم سوليدار للقوات الروسية، علما بأنها غير بعيدة من باخموت في شرق البلاد والتي تتركز فيها المعارك بعد نحو عام من بدء الغزو الروسي.

ولم تدل الخارجية البريطانية حتى الآن بأي تعليق على المعلومات في شأن المتطوعين.