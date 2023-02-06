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إيلاف من لندن: اعلن العراق الاستنفار وإرسال فرق إنقاذ وطبية ومستلزمات إغاثة وإيواء الى مناطق الزلزال في تركيا وسوريا المجاورتين وشمال العراق.

ووجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإرسال عدد من فرق الدفاع المدني والفرق والمواد الطبية الطارئة والإسعاف الأولي وإغاثة دوائية بقيمة 100 مليون دينار لسوريا وتركيا ومستلزمات للإيواء والإغاثة بشكل عاجل فضلاً عن كميات من السلات الغذائية والوقود للإسهام في تقديم يد العون للضحايا والمتضررين.

كما أصدر تعليماته برفع حالة الجهوزية والاستجابة السريعة للكوارث الطبيعية كما قال مكتبه الإعلامي في بيان صحافي تابعته "ايلاف".

وعبر السوداني عن عميق المواساة والتضامن مع ضحايا الزلزال الذي ضرب فجر اليوم الإثنين، مناطق في إقليم كردستان العراق وجنوب تركيا وشمال سوريا. كما قدم التعازي باسم العراق حكومة وشعباً "لجميع ذوي الضحايا من كل الشعوب الشقيقة والصديقة التي أصابتها آثار الكارثة الإنسانية، ولأبناء شعبنا في إقليم كردستان العراق".

كما أعلنت وزارة صحة إقليم كردستان عن إرسال فرق إغاثة وفرقاً طبية وعدداً كبيراً من الأطباء المختصين وذوي المهن الصحية وسيارات إسعاف إلى تركيا لإغاثة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد فجر اليوم وأوقع خسائر كبيرة.

ومن جانبه كتب الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد تغريدة على تويتر قال فيها "نتابع بحزن بالغ نبأ سقوط ضحايا جراء الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا اليوم، أحر التعازي لعائلاتهم ومشاعرنا مع الشعبين الصديقين بهذا الحادث المفجع، الرحمة للضحايا والصبر والسلوان لذويهم ومحبيهم والشفاء العاجل للمصابين".

الصدر يدعو سوريا وتركيا الى نبذ خلافاتهما

ومن جهته قدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تعازيه إلى سوريا وتركيا بعد وقوع ضحايا جراء الزلزال المدمر الذي تعرضتا له ودعاهما الى نبذ خلافاتهما.



تغريدة الصدر عن الزلازل في سوريا وتركيا الاثنين 6 فبراير 2023 ودعوته للبلدين بنبذ خلافاتهما (تويتر)

وقال الصدر في تغريدة على تويتر تابعتها "إيلاف" "السلام على الشعب السوري والسلام على الشعب التركي.. إننا اذ نتقدم بوافر العزاء لضحايا الزلزال ولهم منا كامل المواساة فإننا نؤكد عليهم الالتزام بالصبر والاستغفار ليرفع الله البلاء والحيف عنا وعنهم".

وشدد بالقول "ليوحدوا صفوفهم ولينبذوا الخلافات بين البلدين.. ونسأل الله أن يبعد عنهم الشرور والإرهاب.

لا بلاغات عن مصابين عراقيين

ومن جانبها أكدت سفارة العراق في أنقرة، اليوم عدم تلقيها أي بلاغات بشأن إصابة رعاياها في مناطق وقوع الزلزال.

وقالت السفارة في بيان اطلعت عليه "إيلاف" أنه "لم نتلقَّ حتى اللحظة أي بلاغات بشأن إصابة مواطنين عراقيين جراء الهزة الأرضيَّة التي وقعت جنوب تركيا فجر"، مبينة انها "تتابع مع السلطات التركيَّة للتأكَّد من عدم إصابة مواطنين عراقيين في المناطق المتضررة".

ودعت "المواطنين العراقيين الموجودين في منطقة الزلزال الى اتخاذ الحيطة والحذر والتواصل معها على الرقم المُخصص لذلك في أسرع وقت ممكن. هاتف الطورائ / 05368787900

كما أعلنت سفارة العراق في دمشق عدم تلقيها أي بلاغ بخصوص أي ضحايا محتملين، بحادث الزلزال الذي تعرضت له البلاد واكدت تواصلها مع الجهات الرسمية السورية وافراد الجالية العراقية الذين يقطنون المناطق المنكوبة".

وأضافت أنها "مازلت مستمرة بالتقصي والتواصل للتأكد من عدم وجود أي ضحايا عراقيين علماً أنه لم يصل للسفارة أي بلاغ بخصوص اي ضحايا محتملين".

أما المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف فقد أشار الى ان وزير الخارجية فؤاد حسين، يتابع عبر فريق استجابة طارئ لأوضاع العراقيين في تركيا وسوريا.

وقال الصحاف في بيان تابعته "إيلاف" إنه "تم تخصيص أرقام عاجلة ومجموعات الكترونية لتلقي الاتصالات والتواصلات لابناء الجالية العراقية الكريمة في تركيا وسوريا".

وأضاف" بادرنا لمجموعة خطوات لتحقيق استجابة عاجلة لأي طلب نتلقاه"، مؤكداً أن "الوزير فؤاد حسين يتابع شخصياً وعبر فريق استجابة طارئ، أوضاع الجالية في تركيا وسوريا".

إرشادات للعراقيين

وبعد تسجيل هزتين ارتداديتين في العاصمة بغداد فقد أصدرت مديرية الدفاع المدني في العراق وصايا وإرشادات للمواطنين عند حدوث الزلازل والهزات الأرضية في البلاد.

وأشارت إلى أنه في حال حدوث هزة أرضية يجب "إخلاء المنازل والمباني السكنية فوراً والوقوف في الساحات الخالية". وشددت على

ضرورة "الابتعاد عن النوافذ الزجاجية بمسافة أمنة عند اخلاء المنازل، وعدم الصعود على أسطح المنازل والمباني المختلفة إطلاقاً".

كما دعت المواطنين في بيان تابعته "ايلاف" الى الابتعاد عن الأسيجة الخارجية لسطوح المنازل والشرفات والمسقفات المختلفة ولوحات الإعلانات المعلقة على المباني العالية. وشددت المديرية على الابتعاد عن الأعمدة والأسلاك الكهربائية والأشجار العالية المتيبسة"، لافتةً الى أنه "في حال حصول انهيارات وخصوصاً في الأبنية العالية، يجب الابتعاد قدر المستطاع عنها تحسباً لحصول انهيارات تسلسلية.

ونبهت المديرية إلى أهمية "إيقاف العجلات والترجل منها وعدم الفزع والخوف والابتعاد عن الوقوف أعلى وأسفل الجسور أو المباني العالية أو داخل الأنفاق".

وناشدت موظفي دوائر الدولة أن يكونوا هادئين وغير فزعين في اخلاء دوائرهم وعدم التدافع على المخارج. وأوضحت أنه "إذا كان الشخص خارج المنزل يجب أن لا يتحرك مسافات طويلة من أجل البحث عن الساحات الخالية وبعد الانتظار قليلاً يجب العودة الى المنزل".

ولفتت المديرية إلى الابتعاد عن العمارات السكنية والأبنية متعددة الطوابق لأنها تتأثر أكثر بالهزة الارضية كما نصحت بعدم استخدام المصاعد الكهربائية لأنها قد تتعطل أو قد تسقط، خصوصاً إذا انقطع التيار الكهربائي عنها .

تحذير من تسونامي

ونوهت إلى أنه عند انتهاء الهزة الأرضية يجب الانتظار قليلاً في مكانك لأنه قد يرافق انتهاء الهزة حدوث هزات ارتدادية أخرى.. مؤكدة على ضرورة الابتعاد عن الشواطئ لأنه قد يرافق الهزات الأرضية موجات عالية (تسونامي) لافتةً إلى أهمية أن يكون المواطن "مستعد نفسياً للهزات الأرضية اللاحقة ولا تستغرب حدوثها".

وطالبت مديرية الدفاع المدني أيضاً المعلمين والمدرسين تهدئة الطلاب وإخلائهم من الصفوف الى الساحات المدرسية أو الساحات الخالية القريبة من المدرسة.. وشددت على أصحاب المعامل إخلاء العمال وإطفاء التيار الكهربائي وغلق صمامات قناني الغاز.

وضرب زلزال مدمّر بقوة 7.8 درجات بمقياس ريختر مناطق وسط وجنوب وغرب تركيا وشمال شرق سوريا ما تسبّب بمقتل وإصابة الالاف بالإضافة إلى تدمير آلاف المباني.