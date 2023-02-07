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إيلاف من لندن: حطت طلائع طائرات جسر جوي عراقي لمساعدة متضرري الزلازل في سوريا وتركيا في مطار دمشق الدولي فجر الثلاثاء حيث ستتواصل المساعدات الى تركيا أيضاً.

فقد أطلق العراق جسراً جوياً لنقل المساعدات الإغاثية الى سوريا وتركيا حيث حطت أولى طائرتين للقوة الجوية العراقية في دمشق فجر اليوم وهما محملتين بالمواد الاغاثية والطبية والغذائية فيما ستصل طائرات أخرى الى تركيا كذلك.



عمليات شحن طائرات للقوة الجوية العراقية لنقل مساعدات طبية وإغاثية الى متضرري الزلزال في سوريا حيث وصلت الى مطار دمشق فجر اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023 (الدفاع)

وتم إطلاق هذا الجسر الجوي بهدف تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة ونقل موادَّ طبية طارئة واسعافية مع مستلزمات للإيواء والإغاثة وكميات من الدواء والوقود لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الاثنين.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة العراقية في تصريح صحافي تابعته "ايلاف" أن هذا يأتي في إطار الالتزام العراقي بالتواصل الإنساني مع الشعوب الشقيقة والصديقة والتضامن مع ضحايا الكارثة الإنسانية.

مساعدات إغاثية وطبية وغذائية

وأشارت وزارة الدفاع العراقية مساء الاثنين الى أنه بتوجيه من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وبمتابعة وإشراف من وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي وبالتنسيق مع وزارة التجارة، ومتابعة قائد القوة الجوية الفريق الطيار شهاب جاهد علي.

قامت طائرات القوة الجوية ومن خلال طائرات النقل العسكرية C130 بنقل شحنة من المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية إلى مطار دمشق لتخفيف من عبء الأزمة الانسانية التي تمر بها سوريا بعد فاجعة الزلزال الذي ضرب عدد من الدول ومن ضمنها سوريا ما أدى إلى خسائر بشرية ومادية فادحة فيها".

خلية أزمة عراقية

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية تشكيل خلية أزمة وجسر جوي لنقل المساعدات الانسانية الى تركيا وسوريا برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين وعضوية كل من وكيل وزارة الخارجيَّة للشُؤُون الإداريَّة والماليَّة والفنيَّة السفير عبدالرحمن الحُسينيّ ورئيس الدائرة العربيَّة في الوزراة أسامة مهدي غانم ورئيس دائرة الدول المجاورة محمد سلمان.

وأشارت الوزارة في بيان تابعته "إيلاف" الى أن السوداني وجه "بنقل المساعدات اللوجستية وبشكل عاجل إلى الأشقاء في سوريا والأصدقاء في الجُمْهُوريَّة التركيَّة".. موضحة ان هذه المُساعدات تأتي للتخفيف من حجم المعاناة التي تعرض لها الشعبان السوريّ والتركيّ إثر الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في البلدين.

40 خبيراً في الانقاذ

وأوضحت الخارجية أن انشاء جسر جوي عاجل لنقل المساعدات الطبية والمواد الغذائية الى سوريا قد تم بالتنسيق مع الهلال الاحمر العراقي اضافة الى قافلة لنقل الوقود ستتوجه الى هناك.

ومن المنتظر أن تنطلق في وقت لاحق أيضاً شحنات متتالية أخرى كما سيتم إرسال نحو 40 خبيراً من الدفاع المدني لعمليات الانقاذ لمساعدة الجانب السوري فضلاً عن وفد من وزارة الخارجية سيقدم التعازي إلى الشعب السوري.

إقليم كردستان يُرسل مساعدات

وقد أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق تعطيل الدوام الرسمي لثلاثة أيام.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في بيان اطلعت عليه "ايلاف" إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي أيام 7/8/9 من شباط الحالي في جميع مؤسسات الإقليم والمدارس والمعاهد والجامعات الحكومية وغير الحكومية".

وأوضح أنه "يستثنى من قرار العطلة خفارات وزارتي الصحة والداخلية بهدف تقديم الخدمات للمواطنين".. مشيراً إلى أن هذا يأتي حفاظاً على أرواح المواطنين.. منوهاً الى أن عملية توزيع الرواتب لموظفي الإقليم ستستمر خلال هذه الأيام.

كما أعلنت وزارة صحة الإقليم عن إرسال فرق إغاثة وفرقاً طبية وعدداً كبيراً من الأطباء المختصين وذوي المهن الصحية وسيارات إسعاف إلى تركيا لإغاثة ضحايا الزلزال.

يشار الى أن محافظات إقليم كردستان الثلاث تعرضت امس إلى هزات ارتدادية إثر الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في سوريا وتركيا.

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت أمس عن رفع حالة الجهوزية والاستجابة السريعة للكوارث الطبيعية.

وضرب زلزال مدمّر بقوة 7.8 درجات بمقياس ريختر مناطق وسط وجنوب وغرب تركيا وشمال شرق سوريا ما تسبّب بمقتل حوالى 1400 شخصاً واصابة 3600 آخرين في سوريا ومقتل 2500 شخصاً واصابة 14 الف آخرين في تركيا فضلاً عن تدمير آلاف المباني حتى الليلة الماضية.