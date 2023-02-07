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أدت الزلازل إلى مصرع ملايين الأشخاص خلال الـ 100 عام الماضية، ولم ينجح التقدم التكنولوجي في تقليل أعداد القتلى إلا بشكل طفيف.

6 فبراير/ شباط 2023

ضرب زلزال بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر مدينة غازي عنتاب في جنوب تركيا، فجر 6 فبراير، تلاه بعد نحو تسع ساعات زلزال آخر بقوة 7.5 درجات ولاية كهرمان ماراش. طالت الأضرار جنوب تركيا وشمال سوريا، وتقدر الأعداد الأولية للقتلى بين البلدين بنحو 5 آلاف قتيل، مع تواصل أعمال الإنقاذ.

14 أغسطس/ آب 2021

قتل أكثر من 2248 شخصاً وجرح أكثر من 160 ألفاً في زلزال ضرب بلدة بوتي ترو دو نيب، والتي تقع على مسافة 150 كيلومتر غرب العاصمة بورت أو برانس. وبلغت قوة الزلزال 7.2 على مقياس ريختر.

28 سبتمبر/ أيلول 2018

ضرب زلزال بقوة 7.5 منطقة سولاوسي الوسطى في إندونيسيا، وأدى إلى موجة تسونامي متوسطة شاطئ بالو. وصفت أضرار الزلزال بأنها كارثية، وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 1347 شخصاً وإصابة 632 آخرين بجانب دمار في البنى التحتية.

12 نوفمبر/تشرين الثاني 2017

ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة بمقياس ريختر الحدود الإيرانية العراقية. وقد لقي 400 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 7 آلاف جراء الزلزال الذي شعر به السكان في إسرائيل وعبر الخليج أيضاً.

24 أغسطس/آب 2016

لقى 298 شخصاً على الأقل مصرعهم عندما ضرب زلزال بقوة ست درجات وسط إيطاليا. وكان أكثر المناطق تضررا من الزلزال هي بلدة أماتريتشي، حيث انهار العديد من المباني التاريخية في المدينة.

16 أبريل/نيسان 2016

ضرب زلزال قوته 7.8 درجة ساحل الإكوادور، مما أسفر عن مقتل أكثر من 650 شخصا وإصابة أكثر من 16 ألف شخص وتدمير نحو سبعة آلاف مبنى.

26 أكتوبر/تشرين الأول 2015

قتل نحو 400 شخص عندما ضرب زلزال قوته 7.5 درجة شمال شرقى أفغانستان. كان معظم القتلى في باكستان، لكن تأثير الزلزال وصل أيضا إلى شمالى الهند وطاجيكستان.

25 أبريل/نيسان 2015

أدى زلزال قوته 7.8 درجة إلى مصرع أكثر من ثمانية آلاف شخص وتشريد مئات الآلاف، في أسوأ كارثة طبيعية تضرب نيبال منذ عام 1934. وأدى الزلزال في بعض أنحاء البلاد إلى تسوية 98 في المئة من المنازل بالأرض.

3 أغسطس/آب 2014

لقى نحو 600 شخص مصرعهم جراء زلزال بقوة 6.1 درجة ضرب مقاطعة يونان الصينية. وأدى الزلزال إلى تدمير آلاف المنازل والعديد من الانهيارات الأرضية، كما أصيب أكثر من 2400 شخص.

15 أكتوبر/تشرين الأول 2013

قتل أكثر من 200 شخص بعد وقوع زلزال بقوة 7.2 درجة فى جزيرتي بوهول وسيبو فى الفلبين.

25 سبتمبر/أيلول 2013

لقى أكثر من 300 شخص مصرعهم نتيجة الزلزال الذى بلغت قوته 7.7 درجة والذي أدى إلى تدمير قرى باكملها فى إقليم بالوشستان النائي جنوب غربى باكستان، وخاصة فى منطقة أواران.

20 أبريل/نيسان 2013

أدى زلزال بقوة 6.6 درجة إلى مصرع 160 شخصا على الأقل وإصابة نحو 5,700 آخرين فى مقاطعة سيتشوان بجنوب غربى الصين.

11 أغسطس/آب 2012

قتل 250 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من ألفين بجروح في شمال غرب إيران جراء زلزالين قويين وقعا في غضون دقائق في مدينتي تبريز وأهر.

23 أكتوبر/تشرين الأول 2011

قتل أكثر من 200 شخص وأصيب ألف شخص جراء زلزال قوي شدته 7.2 درجة ضرب جنوب شرق تركيا؛ وكان معظم الضحايا في مدينة إرجيش، حيث انهار العشرات من المباني.

11 مارس/آذار 2011

ضرب زلزال مدمر بلغت شدته 8.9 درجة اليابان، تاركا أكثر من 20 ألف شخص بين قتيل ومفقود. وأدى الزلزال إلى موجة تسونامي هائلة على طول الساحل الياباني وتسبب في أكبر كارثة نووية في العالم منذ تشيرنوبيل عام 1986.

22 فبراير/شباط 2011

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 160 شخصا وإلحاق أضرار بنحو 100 ألف منزل.

14 أبريل/نيسان 2010

لقى ما لا يقل عن 400 شخص مصرعهم بعد أن ضرب زلزال بلغت قوته 6.9 درجة مقاطعة تشينغهاى فى غرب الصين.

27 فبراير/شباط 2010

ضرب زلزال بقوة 8.8 درجة وسط تشيلي، وبالتحديد شمال شرق مدينة كونسبسيون، ثاني أكبر مدن البلاد، مما أسفر عن مقتل أكثر من 700 شخص.

12 يناير/كانون الثاني 2010

لقى نحو 230 ألف شخص مصرعهم فى العاصمة الهايتية بورت أو برنس وحولها جراء زلزال بلغت قوته 7.0 درجة بمقياس ريختر.

30 سبتمبر/أيلول 2009

قتل أكثر من ألف شخص بعد أن ضرب زلزال جزيرة سومطرة الأندونيسية.

6 أبريل/نيسان 2009

ضرب زلزال مدينة لاكويلا الإيطالية التاريخية، مما أسفر عن مقتل 309 أشخاص.

29 أكتوبر/تشرين الأول 2008

لقى 300 شخص على الأقل مصرعهم فى مقاطعة بالوشستان الباكستانية بعد وقوع زلزال بلغت قوته 6.4 درجة على بعد 45 ميلا شمال كويتا.

12 مايو/أيار 2008

لقى نحو 87 ألف شخص مصرعهم أو فُقدوا، وأصيب ما يقرب من 370 ألف شخص جراء زلزال وقع فى مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين.

وقع الزلزال الذى تبلغ قوته 7.8 درجة على بعد 57 ميلا من مدينة تشنغدو عاصمة المقاطعة خلال فترة ما بعد الظهر.

15 أغسطس/آب 2007

قتل 519 شخصا على الأقل فى مقاطعة ايكا الساحلية فى بيرو، عندما وقع زلزال بلغت قوته 7.9 درجة على بعد نحو 90 ميلا من جنوب شرق العاصمة ليما.

17 يوليو/تموز 2006

أدى زلزال قوته 7.7 درجة إلى وقوع تسونامي ضرب 125 ميلا (200 كلم) من الساحل الجنوبي لجزيرة جاوة الأندونيسية، مما أسفر عن مصرع أكثر من 650 شخصا.

27 مايو/آيار 2006

لقى أكثر من 5700 شخص مصرعهم عندما ضرب زلزال قوته 6.2 درجة جزيرة جاوة الأندونيسية مما أدى إلى تدمير مدينة يوغياكارتا والمناطق المحيطة بها.

8 أكتوبر/تشرين الأول 2005

ضرب زلزال قوته 7.6 درجة شمالى باكستان ومنطقة كشمير المتنازع عليها، مما أسفر عن مصرع أكثر من 73 ألف شخص وتشريد الملايين.

28 مارس/آذار 2005

لقى حوالى 1300 شخص مصرعهم فى زلزال بلغت قوته 8.7 درجة على ساحل جزيرة نياس الأندونيسية غرب سومطرة.

22 فبراير/شباط 2005

لقي المئات حتفهم فى زلزال بقوة 6.4 درجة كان مركزه فى منطقة نائية بالقرب من مدينة زرند بمحافظة كرمان الإيرانية.

26 ديسمبر/كانون الأول 2004

قتل مئات الآلاف من الأشخاص فى جميع أنحاء آسيا عندما آثار زلزال بلغت قوته 9.2 درجة عواصف بحرية فى جميع أنحاء المنطقة.

24 فبراير/شباط 2004

لقي 500 شخص على الأقل مصرعهم في زلزال ضرب مدنا على ساحل البحر المتوسط للمغرب.

26 ديسمبر/كانون الأول 2003

قتل أكثر من 26 ألف شخص عندما دمر زلزال مدينة بام التاريخية فى جنوبى إيران.

21 مايو/آيار 2003

شهدت الجزائر أسوأ زلزال لها منذ أكثر من عقدين من الزمان، مما أدى إلى مقتل أكثر من ألفي شخص وإصابة أكثر من ثمانية آلاف آخرين.

1 مايو/آيار 2003

قتل أكثر من 160 شخصا، من بينهم 83 طفلا، جنوب شرق تركيا.

24 فبراير/شباط 2003

قتل أكثر من 260 شخصا ودمر حوالى 10 آلاف منزل فى منطقة شينجيانغ بغرب الصين.

31 أكتوبر/تشرين الأول 2002

تعرضت إيطاليا لصدمة كبيرة عندما فقدت فصلا دراسيا كاملا من الأطفال الذين قتلوا في قرية سان جوليانو دي بوليا الجنوبية عندما انهار مبنى المدرسة عليهم.

26 يناير/كانون الثاني 2001

دمر زلزال بلغت قوته 7.9 درجة معظم ولاية كجرات فى شمال غربى الهند، مما أسفر عن مصرع حوالى 20 ألف شخص وتشريد أكثر من مليون شخص. وكانت بوج وأحمد آباد من بين المدن الأكثر تضررا.

12 نوفمبر/تشرين الثاني 1999

قتل نحو 400 شخص عندما ضرب زلزال بلغت قوته 7.2 درجة بمقياس ريختر مدينة دوزجة شمال غربى تركيا.

21 سبتمبر/أيلول 1999

ضرب زلزال بقوة 7.6 درجة تايوان، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 2500 شخص وألحق أضرارا بكل بلدة من بلدات الجزيرة.

17 أغسطس/آب 1999

ضرب زلزال بقوة 7.4 درجة مدن إزميت واسطنبول في تركيا، مما أسفر عن مصرع أكثر من 17 ألف شخص وإصابة عدد كبير.

30 مايو/آيار 1998

تعرض شمال أفغانستان لزلزال قوي أسفر عن مصرع أربعة آلاف شخص.

مايو/آيار 1997

قتل أكثر من 1600 شخص فى مدينة بيرجند بشرق إيران جراء زلزال بلغت قوته 7.1 درجة.

27 مايو/آيار 1995

تعرضت جزيرة سخالين التى تقع فى أقصى شرق روسيا لزلزال قوى بلغت قوته 7.5 درجة أدى إلى مصرع 1998 شخصا.

17 يناير/كانون الثاني 1995

ضرب زلزال مدينة كوبه اليابانية، مما أسفر عن مقتل 6430 شخصا.

30 سبتمبر/أيلول 1993

قتل نحو عشرة آلاف قروي في غرب وجنوب الهند.

21 يونيو/حزيران 1990

قتل حوالى 40 ألف شخص جراء زلزال ضرب محافظة جيلان شمالي إيران.

7 ديسمبر/كانون الأول 1988

ضرب زلزال بلغت قوته 6.9 درجة بمقياس ريختر شمال غرب أرمينيا، مما أسفر عن مقتل 25 ألف شخص.

19 سبتمبر/أيلول 1985

تعرضت العاصمة المكسيكية مكسيكو لزلزال قوي أدى إلى تدمير المباني ومصرع 10 آلاف شخص.

4 مارس/آذار 1977

قتل نحو 1500 شخص جراء زلزال وقع بالقرب من العاصمة الرومانية بوخارست.

28 يوليو/تموز 1976

تحولت مدينة تانغشان الصينية إلى أنقاض نتيجة الزلزال المدمر الذي أدى لمصرع 250 ألف شخص على الأقل.

23 ديسمبر/كانون الأول 1972

لقي ما يقرب من 10 آلاف شخص مصرعهم فى عاصمة نيكاراغوا، ماناغوا، جراء زلزال بلغت قوته 6.5 درجة بمقياس ريختر. وأشارت تقارير إلى أن الدمار الهائل الذي أحدثه الزلزال كان بسبب المباني الشاهقة المبنية بشكل سيء والتي انهارت بسهولة.

31 مايو/آيار 1970

أدى زلزال قوي في جبال الأنديز البيروفية إلى انهيار أرضي دمر مدينة يونغاي بالكامل وقتل 66 ألف شخص.

26 يوليو/تموز 1963

ضرب زلزال بلغت قوته 6.9 درجة بمقياس ريختر العاصمة المقدونية سكوبيى، مما أسفر عن مصرع ألف شخص وتشريد 100 ألف آخرين.

22 مايو/آيار 1960

أدى أقوى زلزال مسجل فى العالم إلى تدمير تشيلي، إذ بلغت قوته 9.5 درجة على مقياس ريختر وآثار تسونامي بارتفاغ عشرة أمتال، مما أدى إلى تدمير قرى بأكملها. وثمة تباين كبير في التقارير فيما يتعلق بأعداد الوفيات، لكن كثيرين يستقرون على أن ألفين شخص قد لقوا حتفهم.

1 سبتمبر/أيلول 1923

أدى زلزال كانتو الكبير، الذى وقع مركزه خارج طوكيو، لمقتل 142 ألف شخص فى العاصمة اليابانية.

28 ديسمبر/كانون الأول 1908

ألحق زلزال بقوة 7.1 درجة والتسونامي اللاحقة في مضيق مسينا في إيطاليا أضرارا بالغة بمدينتي مسينا وريدجيو كالابريا، وأدى لمقتل ما يتراوح بين 70 ألف و80 ألف شخص.

18 أبريل/نيسان 1906

تعرضت مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية لسلسلة من الهزات العنيفة التي استمرت لمدة دقيقة كاملة وأدت لمصرع ما يترواح بين 700 و3000 شخص، سواء بسبب انهيار المنازل أو بسبب الحرائق التي اشتعلت في وقت لاحق.