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موسكو: انضمّ المعارض الروسي فلاديمير كارا-مورزا الذي قضت محكمة في موسكو الإثنين بسجنه 25 عامًا بعدما دانته بتهم عدّة من بينها "الخيانة العظمى" ونشر "معلومات كاذبة" عن الجيش والعمل خلافاً للقانون لحساب منظمة "غير مرغوب فيها"، إلى سلسلة طويلة من منتقدي الكرملين الذين صدرت بحقّهم أحكام قاسية بالسجن.

لكنّ معارضين آخرين قُتلوا أو نجَوا من الموت بصعوبة أو تمّ نفيهم.

في ما يلي أشهر معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأين أصبحوا اليوم.

اغتيل المعارض البارز ونائب رئيس الوزراء السابق بوريس نيمتسوف في العام 2015 بالرصاص أثناء عودته إلى منزله مشيًا، على جسر في موسكو قريب من الكرملين.

في تمّوز/يوليو 2017، حُكم على خمسة أشخاص متحدّرين من جمهوريتي الشيشان وإنغوشيا في منطقة القوقاز الروسية بالسجن لمدد تتراوح بين 11 و20 عامًا بتهمة التورّط في عملية الاغتيال هذه. لكن لم يُعثر أبدًا على المخطّط لهذه العملية.

اتّهم داعمو نيمتسوف الكرملين والزعيم الشيشاني رمضان قديروف بتدبير عملية الاغتيال، لكنّ الأخير نفى ضلوعه فيها.

في العام 2006، أثار اغتيال الصحافية الاستقصائية آنا بوليتكوفسكايا أمام منزلها في موسكو صدمة على الساحة الدولية.

كانت بوليتكوفسكايا، وهي مراسلة في صحيفة "نوفايا غازيتا" المستقلة في روسيا، معارضة شرسة للكرملين ومعروفة بانتقاداتها للحرب الروسية الدامية على الشيشان.

قدّم رئيس تحرير "نوفايا غازيتا" دميتري موراتوف جائزة نوبل للسلام التي نالها في العام 2021 لروح بوليتكوفسكايا والصحافيين الروس الآخرين الذين قتلوا بسبب عملهم.

تعرّض المعارض السياسي الأبرز في روسيا أليكسي نافالني للتسميم بغاز نوفيتشوك للأعصاب الذي طُوّر خلال الحقبة السوفياتية، وذلك أثناء قيامه برحلة إلى سيبيريا عام 2020.

تلقّى نافالني العلاج في برلين واتّهم بوتين بالوقوف وراء محاولة اغتياله. ولدى عودته إلى روسيا في كانون الثاني/يناير 2021، أوقف عند وصوله إلى مطار في موسكو.

يقضي نافالتي عقوبة بالسجن تسعة أعوام بتهمة الاحتيال، في قضية يعتبر مؤيّدوه أنّها عقاباً له على معارضته للكرملين.

من داخل سجنه، ندّد نافالني بالغزو الروسي لأوكرانيا ووصفه بأنّه "مأساة" و"جريمة" بحقّ بلده.

قضت محكمة في موسكو الإثنين بسجن المعارض فلاديمير كارا-مورزا 25 عاما بعد إدانته بتهم عدة من بينها "الخيانة العظمى"، وذلك في سياق القمع الممارس في روسيا منذ بدء غزو أوكرانيا.

ولم يسبق أن حُكم على معارض بمدّة طويلة كهذه في تاريخ روسيا الحديث.

ويقبع كارا-مورزا في الحبس الاحتياطي منذ نيسان/أبريل 2022، وكاد يموت بعدما تعرّض، وفق قوله، لعمليّتَي تسميم في عامي 2015 و2017، يتّهم موسكو بتدبيرهما سعياً لاغتياله.

يقضي المعارض إيليا ياشين حكماً بالسجن لثماني سنوات ونصف السنة منذ إدانته في كانون الأول/ديسمبر 2022 بسبب انتقاده غزو أوكرانيا.

في آب/أغسطس المنصرم، اعتُقل يفغيني رويزمان، الذي كان رئيساً لبلدية يكاتيرينبرغ، لانتقاده الغزو الروسي لأوكرانيا.

بعدما أثار اعتقاله احتجاجات، أُفرج عن السياسي المعارض البالغ من العمر 60 عامًا بانتظار محاكمته بتهمة "تشويه سمعة" الجيش الروسي.

فرّ بعض من أبرز معارضي بوتين من روسيا منذ سنوات طويلة، منهم الثري السابق ميخايل خودوركوفسكي الذي صنّفته السلطات الروسية عام 2017 "شخصاً غير مرغوب فيه" وكان قد أمضى عشرة أعوام في السجن بعدما انتقد بوتين في الفترة الأولى لحكمه.

يعيش حاليًا خودوركوفسكي في لندن وقد عمل على تمويل مشاريع إعلامية معارضة للكرملين.

فرّ العديد من حلفاء نافالني البارزين من روسيا بعدما حُظرت منظماته باعتبارها "متطرفة".

غير أنّ قرار غزو أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، والذي نجمت عنه حملة قمع غير مسبوقة في الداخل، أثبت أنّه المسمار الأخير في نعش حركة المعارضة الروسية.

أصبح الروس المعارضون لغزو موسكو لأوكرانيا منتشرين حاليًا في جميع أنحاء العالم، وقد فرّ الكثير منهم إلى أوروبا وإسرائيل.

تحوّل مقدم البرامج التلفزيونية ماكسيم غالكين، زوج نجمة البوب الروسية ألّا بوغاتشيفا، إلى صوت رائد على وسائل التواصل الاجتماعي ضدّ غزو أوكرانيا.

يستخدم غالكين (46 عامًا)، المقيم في إسرائيل حاليًا، تطبيق إنستغرام بانتظام للتنديد بالغزو الروسي لأوكرانيا.

اعتُبر غالكين "عميلًا أجنبيًا"، رغم أنّ زوجته تُعدّ أيقونة غناء في روسيا.

لطالما استخدمت السلطات الروسية صفة "عميل أجنبي"، الذي يحمل إيحاءات من الحقبة السوفياتية، لممارسة ضغوط إدارية على المعارضين.

شدّد بوتين مؤخرًا قانون "العملاء الأجانب" الصارم الذي صدر في العام 2012.

وصُنّف العديد من الصحافيين والوسائل الإعلامية المستقلّة الرئيسية في روسيا على أنّهم "عملاء أجانب"، ما صعّب عملهم.

أُغلقت جميع الوسائل الإعلامية المستقلّة في روسيا أو عُلّقت أعمالها.

وصُنّفت أيضًا شخصيات بارزة معارضة للغزو الروسي لأوكرانيا، مثل مغنيَي الراب الشهيرَين "أوكيسميرون" Oxxxymiron و"نويز إم سي" Noize MC وكاتب الخيال العلمي في المنفى دميتري غلوخوفسكي، بأنّهم "عملاء أجانب".