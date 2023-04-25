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ايلاف من لندن: أكد العراق الثلاثاء دعمه للمبادرات السعودية والاماراتية لانهاء الصراع الدامي في السودان فيما اشار الى استمرار عمليات إجلاء مواطنيه من هناك والبالغ عددهم 300 شخصا.



وقال وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين ان بلاده تدعم مُبادرات إنهاء الأزمة الخطيرة في السودان واشار المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف الى انه "في نطاق العمل المُشترَك والتنسيق مع الدول الشقيقة أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اتصالاً هاتفيّاً مع وزير خارجيَّة المملكة العربيَّة السعوديَّة فيصل بن فرحان آل سعود ووزير خارجيَّة دولة الإمارات العربيَّة المُتحدة عبد الله بن زايد، كلٌ على حده".. موضحا ان الاتصالين تناولا بحث الوضع في السودان والقتال بين طرفي النزاع وتأثيره على الوضع الداخليّ السودانيّ بخاصَّة في الخرطوم".



وأضاف في بيان تابعته "ايلاف" ان الوزير العراقي "ثمن الدور الذي تضطلع به الدولتان الشقيقتان مع دول أخرى في محاولة دفع طرفي النزاع إلى وقف إطلاق النار والبدء بالحوار".. مؤكِّداً أنَّ "استمرار القتال في بعض المناطق في السودان قد يؤدي إلى توسيع رقعة الصراع إلى عموم الداخل السودانيّ ومن الواجب العمل على وقف هذا الصراع الدمويّ".

وأكد "دعم العراق للمُبادرات التي تقوم بها الحكومتان من أجل إيجاد سُبُل إنهاء هذه الأزمة الأمنيَّة والعسكريَّة الخطيرة".. مبينا أن "العمل مستمر لإجلاء العراقييّن من نار القتال".

وقدم حسين شكره إلى الوزيرين "للمُساعدات التي تم تقديمها من قبل حكومتيهما إلى مجموعة من المواطنين العراقييّن في السودان وإجلائهم منها".

استمرار عمليات إجلاء العراقيين من السودان

وعن تطور عمليات اجلاء العراقيين من السودان اشار الصحاف الى انه قد تم خلال الساعات الاخيرة إجلاء عائلة عراقية مكونة من خمسة أشخاص من منطقة بوتسودان السودانية بالتنسيق مع الأردن مؤكدا للجالية العراقية المقيمة في السودان التي تضم حوالي 300 شخصا أن "الحكومة العراقيَّة معكم وتعمل لإجلاء آمن يضمن سلامتكم".



وأعلن الأردن إجلاء 343 أردنياً وفلسطينياً وعراقياً وسورياً وألمانياً من السودان على متن 4 طائرات عسكرية أقلعت من مطار بورتسودان الدولي إلى مطار ماركا العسكري في العاصمة عمّان.

وأعلن العراق الجمعة عن مقتل احد رعاياه واصابة أخرين خلال الاشتباكات الجارية في السودان بين فصائل الجيش فيما استنفر سفاراته في الخرطوم والقاهرة وأبو ظبي للاسراع بترحيل ابناء الجالية العراقية من هناك.

فقد وجه الوزير فؤاد حسين ثلاث سفارات للتنسيق وتيسير عمليات اجلاء افراد الجالية العراقية في السودان من خلال تعظيم الجهد الجماعي لسفارات العراق في الخرطوم والقاهرة وأبوظبي لتعجيل التنسيق والإستجابة مع الدول الشقيقة لتيسير عمليات الإجلاء للجالية العراقية في السودان".

وأكدت وزارة الخارجية العراقية الجمعة نجاحها في إجلاء دبلوماسييها من مبنى سفارتها في العاصمة السودانية الخرطوم بعملية نوعية" .

واشارت ايضا الى إجلاء 14 مواطنيا عراقياً من الخرطوم إلى منطقة بورتسودان الساحلية على البحر الاحمر شمال شرق البلاد والتي تبعد عن العاصمة الخرطوم 675 كيلومترا .

وبدأت السبت عمليات إجلاء رعايا عدد من الدول العربية والأجنبية وسط تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم رغم هدنة إنسانية معلنة بين الطرفين لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر.



وأكد الصليب الأحمر أن حصيلة القتلى من المدنيين في السودان تزداد يومياً بينما حذر أيضاً من نقص في المياه والكهرباء.

وقُتل أكثر من 400 شخص وجُرح الآلاف في الصراع وفقاً لأحدث الإحصاءات من منظمة الصحة العالمية ويُخشى بأن يكون العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.

