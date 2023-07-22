إيلاف من لندن: أعلنت السلطات اليمنية عن اعتقال منفذي اغتيال موظف أممي (يحمل جواز سفر أردني مؤقت) في مدينة التربة جنوبي محافظة تعز أمس الجمعة.

وحسب ما نقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، تعهد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك خلال اتصال هاتفي بالمديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة سيندي ماكين، بإحالة مؤيد حميدي للمحاكمة لينالوا جزائهم العادل والرادع جراء ما اقترفوه من جريمة إرهابية، حد تعبيره.

وعلمت (إيلاف) إن مؤيد حميدي فلسطيني الأصل من مدينة طولكرم.

التزام

كما جدد التزام حكومته بتأمين الاعمال الإنسانية وتمكين المنظمات الاغاثية من القيام بعملها وتيسير وصول المساعدات الى مستحقيها.

وقالت (سبأ)، ان عبد الملك قدم بإسمه ونيابة عن الحكومة والشعب اليمني، خالص العزاء وصادق المواساة، إلى برنامج الغذاء العالمي واسرة الفقيد، في هذا المصاب الذي قال انه "أدمى مقتله قلوب جميع اليمنيين".

وجدد رئيس الوزراء ثقته ان العمل الإنساني والاغاثي لن يتأثر بهذا الحادث المستنكر والوحشي.

بدورها قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي، ان هذا العمل الإرهابي غير مقبول، مؤكدة أن هذا الحادث الإرهابي لن يؤثر على اعمال وانشطة البرنامج في اليمن.

وكانت مصادر طبية يمنية في تعز، قد أفادت الجمعة، باغتيال مسؤول في برنامج الغذاء العالمي جنوب تعز برصاص مسلحين على متن دراجة نارية.

وأكدت المصادر أن عملية الاغتيال تمت على مقربة من إدارة أمن الشمايتين في المدينة، نقل على إثرها حميد إلى مستشفى خليفة في التربة.

وكان مؤيد حميدي وصل المدينة قبل أيام، للبدء بممارسة مهامه كرئيس للبرنامج في المدينة.

يشار إلى أن هذا هو ثاني مسؤول دولي يتم اغتياله في تعز منذ 2018، حين قتل موظف لبناني يعمل في الصليب الأحمر بنيران مسلحين مجهولين في منطقة الضباب عند المدخل الجنوبي الغربي لمدينة تعز.