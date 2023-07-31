إيلاف من لندن: بدأ وزير الخارجية البريطاني جولة لأربعة أيام، اليوم الإثنين، يزور خلالها ثلاث دول لتعزيز الشراكات "التي تركز على المستقبل والمصالح ذات المنفعة المتبادلة".

وستكون غانا هي المحطة الأولى في الجولة التي هي الثالة من نوعها لأفريقيا لوزير الخارجية جيمس كليفرلي منذ تعيينه. ففي عام 2022 زار كينيا وإثيوبيا، حيث أعلن عن تمويل تجاري واستثماري جديد، وشاهد آثار تغير المناخ والصراع. في مارس 2023 أطلق استراتيجية النساء والفتيات في سيراليون.

وفي غانا سيعلن كليفرلي عن استثمارات بريطانية جديدة للشركات الصغيرة، أحد أكبر أسواق التصدير للمملكة المتحدة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

تقديم دعم

ويتوجه وزير الخارجية إلى نيجيريا غداً (الثلاثاء) قبل أن يختتم زيارته في زامبيا يوم الخميس. وسيتعهد وزير الخارجية بتقديم دعم بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني للأعمال التجارية في غانا، حيث يبدأ رحلة إلى عاصمة البلاد أكرا اليوم [31 يوليو]، في بداية زيارة إلى أفريقيا.

وسيوفر التمويل المقدم من مؤسسة التمويل الإنمائي البريطانية البريطانية، المملوكة بالكامل لوزارة الخارجية، رأس مال مرن طويل الأجل لما يصل إلى 150 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في غانا (SMEs)، مما يتيح الوصول إلى خدمات دعم الأعمال للمساعدة تنمو.

وغانا هي رابع أكبر سوق تصدير للمملكة المتحدة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، حيث بلغ إجمالي واردات المملكة المتحدة من غانا 1.3 مليار جنيه إسترليني في عام 2022.

ويشكل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد أكثر من 90 ٪ من القطاع الخاص في غانا، ويمثل 60 ٪ من الوظائف و يساهم بنسبة 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وفي أكرا، سيطلع وزير الخارجية مباشرة على نتاج الشراكة بين المملكة المتحدة وغانا قيد التنفيذ، حيث يزور منظمة غير حكومية بريطانية، حيث يتم إعادة تدوير أكياس مياه الشرب المعاد تدويرها إلى أكياس ومنتجات مستدامة.

وتتلقى المنظمة غير الحكومية منحًا من تمويل الصادرات البريطانية.

شراكات المستقبل

وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي: "أريد أن تقود المملكة المتحدة بشكل متزايد شراكات تركز على المستقبل وذات منفعة متبادلة مع الدول الأفريقية العاملة في أكبر منطقة تجارة حرة في العالم. من الاستثمارات في الطاقة النظيفة، إلى الشركات التي تحول منتجات النفايات إلى عناصر أزياء، هناك الكثير من الإمكانات للنمو الاقتصادي في جميع أنحاء أفريقيا."

وأضاف: "مع قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية التي ستستضيفها لندن في أبريل من العام المقبل، نتطلع إلى تعزيز روابط أعمالنا وتنمية اقتصاداتنا معًا. من خلال الاستثمار في الشركات في غانا اليوم، فإننا نستثمر في الوظائف والنمو من أجل المستقبل".

وحرصًا على المملكة المتحدة للتركيز على بناء شراكات مع دول مثل غانا، سيطلق وزير الخارجية أيضًا برنامجًا بريطانيًا بقيمة 3.9 مليون جنيه إسترليني لمعالجة التدفقات غير المشروعة للذهب والأضرار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية التي تسببها التجارة في كل من غانا ودول الخليج.

ولعرض التزام المملكة المتحدة بالعلوم التحويلية والابتكار والتكنولوجيا لإيجاد حلول جديدة للتحديات المشتركة، سيزور وزير الخارجية أيضًا واحدة من أعرق مؤسسات علوم الحياة في أفريقيا لإطلاق استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار بين المملكة المتحدة وغانا.

وستعمل الاستراتيجية الجديدة على تعزيز الأمن الصحي، وخلق فرص استثمارية جديدة، وإبقاء غانا والمملكة المتحدة في طليعة أولويات علوم الحياة العالمية، بما في ذلك القضاء على الملاريا.