إيلاف من الرياض: تنطلق النسخة الثالثة من "احتفال نور الرياض 2023"، خلال الفترة من 30 نوفمبر(تشرين الثاني) إلى 16 ديسمبر(كانون الأول) 2023. أي لمدة (17 يوماً)، تحت شعار " قمرا على رمال الصحراء"، وبمشاركة ما يزيد عن 100 من كبار المعاصرين المبدعين في 35 دولة حول العالم، بينهم أكثر من 35 فنان من المملكة.



الهزاني

وأوضح المهندس خالد بن عبدالله الهزاني، المدير التنفيذي لـ "برنامج الرياض آرت"، أن "احتفال نور الرياض 2023" يتضمن أكثر من 120 عمل فني تقام في خمسة مراكز تتوزع في أنحاء العاصمة، وتشمل: مركز الملك عبد الله المالي، حي جاكس، متنزه سلام، وادي حنيفة ووادي نمار، لتشكّل رحلةً فنية من خمسة فصول تربط قلب العاصمة بأطراف الصحراء.



اختيار المواقع

وبيّن المهندس خالد الهزاني، أن اختيار مراكز الاحتفال، جاء بناءً على أهمية هذه المواقع في مدينة الرياض، ولضمان سهولة وصول الزوّار من كافة فئات المجتمع للاستمتاع بالأعمال الفنية والبرامج والأنشطة التي ستقام على هامش الاحتفال.

وتحتضن المراكز الخمسة تركيبات فنّية ضوئيّة على نطاقٍ واسع، إلى جانب الانعكاسات الضوئيّة التي تنفّذ على عدد من المباني، وعروض "طائرات الدرون" والأعمال الفنية التفاعلية، التي تدعو إلى التأمل في المسافة بين صخب المدينة وهدوء الصحراء، والتنقل بين الماضي والحاضر والمستقبل.

منصّة للتبادل الفنّي والثقافي

ولفت إلى أن احتفال هذا العام يضم معرضاً مصاحباً يُقام بعنوان: "الإبداع ينوّرنا والمستقبل يجمعنا" في حي جاكس بالدرعية، لمدة (3 أشهر) خلال الفترة من 18 جمادى الأولى حتى 24 رجب 1445ه، الموافق 30 نوفمبر(تشرين الثاني) 2023م إلى 2 مارس(آذار) 2024م بمشاركة 32 فنان من كافة أنحاء العالم.

ويأتي "احتفال نور الرياض 2023" مساهمًا في الارتقاء بجودة الحياة في عاصمة المملكة، والاحتفاء بالإبداع وتقديم الفنّ للمجتمع. ويُعد بمثابة منصّة للتبادل الفنّي والثقافي لتحقيق أهداف "برنامج الرياض آرت" ومختلف مشاريعه في رعاية المواهب المحلية وتعزيز الاقتصاد الثقافي في المملكة.

الجدير بالذكر أن "احتفال "نور الرياض 2023"، سيقام تحت إشراف نخبة من القيّمين الفنّين المحليين والدوليين، وهم: جيروم سانس، بيدرو ألونزو، آلاء طرابزوني وفهد بن نايف. إضافة إلى القيّمين الفنيّن للمعرض المصاحب، وهم: نيفيل ويكفيلد ومايا العذل، اللذين كانت لهما مشاركات متعددة في عدد من أكبر المهرجانات الفنية حول العالم.