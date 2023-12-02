باريس: تظاهر الآلاف من مؤيدي الشعب الفلسطيني مجددا في باريس السبت، مطالبين "بوقف دائم لإطلاق النار" في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، ومنددين "بالإبادة الجماعية" التي يتعرض لها الفلسطينيون.

وهتف المتظاهرون "كلنا أطفال غزة"، غداة استئناف الجيش الإسرائيلي قصفه للقطاع، وانتهاء التهدئة مع حماس التي أتاحت مبادلة رهائن إسرائيليين بأسرى فلسطينيين.

أدى الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على الأراضي الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى رد فعل إسرائيلي هدفه "القضاء" على الحركة الإسلامية الفلسطينية.

ميلانشون

تقدم التظاهرة رئيس حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون الذي قال إن استئناف القصف الإسرائيلي في غزة يحمل "جميع المؤشرات على الرغبة في ارتكاب إبادة جماعية".

وشددت ممثلة السلطة الفلسطينية في فرنسا هالة أبو حصيرة على ضرورة "وقف فوري لإطلاق النار أمام جريمة الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة".

وتم تنظيم حوالى أربعين مسيرة لدعم الشعب الفلسطيني في فرنسا.