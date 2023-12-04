فعاليات المنطقة الخضراء تشجّع الأُسر وداعمي العمل المناخي على اتّخاذ إجراءات تساهم في حماية البيئة

إيلاف من دبي: تستضيف المنطقة الخضراء في COP28 الإثنين مجموعةً من الفعاليات الممتعة والملهمة المصمّمة خصيصاً للأسر والأفراد المهتمين بالعمل المناخي.

وتركّز الفعاليات على موضوعات الترفيه والتعليم، فيما تتيح الأفلام الوثائقية الملهِمة التي سيتم عرضها أمام الأسر فرصة الاطلاع على أبرز المبادرات البيئية. وسيحظى داعمو العمل المناخي بإمكانية المشاركة في مناقشات تتناول موضوعات التمويل والتجارة والمساواة بين الجنسين وغيرها.

وتتاح أمام زوار المنطقة الخضراء خيارات متنوعة للأطعمة والمشروبات يقدمها أكثر من 90 مطعماً ومقهى وتتضمن أطباقاً من مختلف المطابخ العالمية، ومجموعة متنوّعة من الخيارات النباتية المقدّمة في حدائق شاحنات الطعام المتنقلة، بالإضافة إلى "الكيبولان"، وهي أول قاعة طعام متخصّصة بالمطاعم الإفريقية في العالم.

ومن بين أبرز هذه المطاعم، مطعم "أسيمبلي" للمقبلات والمشويات، ومقهى "ألِف"، ومقهى "بي إكس بي"، هذا بالإضافة إلى أربع حدائق تضمّ شاحنات طعام متنقلة، وإلى مقهى "كيو كوفيه"، ومطعم "هايد أواي"، ومطعم "ريفورم"، ومطعم "توست"، وغيرها.

وللاستمتاع بأشهى هذه الخيارات المتاحة في المنطقة الخضراء، يوصى بإجراء حجز مسبق فيها عبر تطبيق "إيت"، وبزيارة مزرعة مدينة إكسبو واكتشاف مجموعة المحاصيل والفواكه والخضروات المزروعة.

وتتضمّن فعاليات يوم 4 ديسمبر المنعقدة في المنطقة الخضراء:

النفايات البلاستيكية: أكبر تحدّيات البشرية: ويتناول الممثل ومنتج الأفلام الوثائقية التركي ، إنجين آلتان دوزياتان، موضوع النفايات والجسيمات البلاستيكية الدقيقة في فيلمه الوثائقي الثاني الذي يتطرّق إلى تسليط الضوء على تحدّي التلوث البلاستيكي الذي يهدد الكائنات البحرية على مستوى العالم. وقد دعمت شركة "سوكار" التركية، وبنك الإمارات دبي الوطني - دينيز بنك، وشركة "بي سي أس دي" التركية، جهود إنتاج هذا الفيلم الوثائقي. وفي هذا الإطار، ستعرض الفعالية المنعقدة من الساعة 1:00 وحتّى الساعة 1:45 ظهراً حلولاً مقترحة في مجال الاقتصاد الدائري.

المناخ والإنسان: فهم تداعيات تغير المناخ على الصحة العامة: وتتناول هذه الفعالية، التي تقام من الساعة 3:00 وحتّى الساعة 3:45 عصراً، العلاقة بين تغير المناخ وصحة البشر، حيث يعرض كلٌ من شركة "بي بي سي ستوري ووركس" - BBC StoryWorks - والتحالف العالمي للمناخ والصحة مجموعةً من الأفلام السينمائية التي تتناول التحدّيات القائمة والحلول المقترحة لتحسين حياة البشر على كوكب الأرض، وتسلّط الضوء على جهود المجتمعات لحماية أفرادها من تداعيات تغير المناخ.

فرص محدودة: تناقش الجلسة الأثر العميق للبحر في حياة البشر، وتعرض فيلماً وثائقياً يتناول تأثير البحر على وجود الإنسان وعاطفته ويؤكد على الدور الأساسي للبحار والمحيطات في تشكيل النظم البيئية ودورات التنوع البيولوجي الضرورية لاستمرار الحياة على كوكب الأرض. وتُعقد الجلسة من الساعة 4:20 وحتى 4:50 عصراً.

أصوات المحيط.. أُمسية من أجل المحيطات: تقام الفعالية برعاية شريكين من المنظمات غير الحكومية العالمية هما "جمعية المحافظة على الحيتان والدلافين" و"أوشانك غلوبال"، وتستعرض تجربة استثنائية آسرة بعنوان "أصوات المحيط"، كما تتضمن الأُمسية عروضاً فنية متنوعة تشمل إلقاء أشعار بلغتين ومعزوفات موسيقية إلى جانب عرض لصور بحرية للدعوة إلى الحفاظ على المحيطات والاستفادة من حكمة وأساليب الشعوب الأصلية في حماية الطبيعة والبيئة. تُعقد الأمسية بدءاً من الساعة 7 مساءً وحتى 8 مساءً.

وإلى جانب الفعاليات العائلية، تستضيف المنطقة الخضراء في COP28 مجموعة متنوعة من الفعاليات الموجهة لداعمي العمل المناخي تركز على موضوعات التمويل والتجارة والمساواة بين الجنسين والإشراف والمتابعة. ومن أبرزها:

قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة: تُعقد من الساعة 9:30 صباحاً – 2:30 ظهراً في مركز تواصُل للمؤتمرات. وخلال فترة انعقاد COP28، توفر قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة منصة عالمية تجمع بين المنطقتين الزرقاء والخضراء من خلال عقد مناقشات حول السُبل الكفيلة بتحفيز العمل المناخي بين الأطراف المعنية والمفوَّضين المراقِبين والجمهور. حيث تتضمن الفعالية إلقاء كلمات لمتحدثين ومناقشات غير رسمية وحلقات نقاشية تُركِّز على النتائج المنشودة عبر موضوعات الاستثمارات المستدامة والابتكارات المناخية والشمول المالي لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة. ويتبع ذلك سلسلة من الجلسات الحوارية الخاصة بقمة أسبوع أبوظبي للاستدامة تركز على العمل المطلوب في COP28 وما بعده.

استعادة الثقة في أسواق الكربون الطوعية: تُعقد فعالية "استعادة الثقة في أسواق الكربون الطوعية" من 10 صباحاً – 11 صباحاً في مركز التأثير الإيجابي، بالطابق الخامس من مبنى مجلس COP28، وتهدف للاتفاق على وضع إطار عمل شامل يتمتع بالنزاهة عبر كافة جوانب سلسلة القيمة الخاصة بأسواق الكربون الطوعية. وسيقدم دليل واضح للشركات التي تبدأ رحلتها نحو الحياد المناخي.

تعزيز التمويل المُستدام وأسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: تُعقد فعالية "تعزيز التمويل المُستدام وأسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا" من الساعة 10 صباحًا وحتى 11 صباحًا في مركز تواصُل للمؤتمرات وتسلط الفعالية الضوء على أهمية توفير التمويل المستدام والأخضر على مستوى العالم لمواجهة التحديات المناخية وتعزيز الاستثمار المسؤول، حيث يحتاج الانتقال إلى الاقتصاد منخفض الكربون بحلول 2050 إلى ما يقرب من 100 إلى 150 تريليون دولار وتوجيه استثمارات إلى دول الجنوب العالي تُقدر بنحو 60 إلى 80 تريليون دولار.

وتهدف دولة الإمارات إلى معالجة نقص التمويل عن طريق تحفيز أسواق رأس المال المستدامة والخضراء في المنطقة والاستفادة من الزخم الذي بناه COP28 لتعزيز دور دولة الإمارات كمركز إقليمي للتميز في مجال التمويل الأخضر والمستدام.

وسيعلن العديد من الشركاء والجهات المعنية عن مجموعة من المبادرات الرئيسية التي ستتم مناقشة دورها في تحفيز نمو السوق الإقليمية لتمويل العمل المناخي المستدام.

أصوات ومشروعات: المرأة تتصدر مواجهة تغير المناخ: وتُعقد فعالية "أصوات ومشروعات: المرأة تتصدر مواجهة تغير المناخ" من الساعة 10 صباحاً وحتى 11 صباحاً في ردهة الطابق الأول بمركز التأثير الإيجابي، وستؤكد على أهمية دور المرأة في عمليات صنع القرار وصياغة حلول مناخية شاملة وفعالة.

وتهدف هذه الجلسة إلى تغيير المفهوم السائد عن المرأة ودورها في مواجهة تغير المناخ، كما ستستعرض التحديات والفرص وسبل توفير للتمويل المناخي بشكل منصف وعادل.

إدارة الانتقال إلى الحياد المناخي: تُعقد فعالية "إدارة الانتقال إلى الحياد المناخي: من موجة العمل التطوعي إلى وضع الأسس العالمية للاقتصاد" من الساعة 11 صباحاً إلى 12 ظهراً في مجلس جناح المرأة. ويشارك فيها مجموعة من أساتذة جامعة أوكسفورد وممثلي القطاع الخاص لمناقشة دور القطاع الخاص في تحقيق الأهداف البيئية وتعزيز الحوار العالمي حول الإشراف والمتابعة، وتبادل الآراء حول أفضل الممارسات والقوانين والحلول المبتكرة لدفع عملية التغيير الإيجابي.

تمهيد الطريق للوصول إلى الحياد المناخي: كيف نحقق الانتقال إلى الحياد المناخي على مستوى العالم؟ يشهد مجلس جناح المرأة، من الساعة 1:00 إلى 2:00 ظهراً، ورشة عمل تتناول تحديد دور وإمكانيات الشركات في تحقيق الحياد المناخي، وتعرض خطط الانتقال إلى الحياد المناخي وآليات تنفيذها، ومراقبة التقدم المحرز وإعداد التقارير. ويمكن للحضور التعرف على أدوات وأطر العمل التي تساعد على الانتقال إلى الحياد المناخي، من خلال أمثلة ذات صلة من مختلف القطاعات والأماكن.

تمويل الاقتصاد المناخي الجديد: تدور الفعالية من الساعة 2:00 إلى 3:00 عصراً في قاعة المجلس بالطابق الخامس من مركز التأثير الإيجابي وتُركز على مناقشة التحديات الحالية التي تعيق الاستثمار في حلول المناخ، خاصة في الأسواق الناشئة والدول النامية. وتهدف الفعالية إلى إيجاد أدوات ومنهجيات مبتكرة للتغلب على هذه التحديات، وتيسير تدفق الاستثمارات على نطاق واسع في الحلول المناخية والتكنولوجية، خاصةً في الدول النامية.

تنمية المهارات الخضراء من أجل سلاسل توريد مستدامة: تُنظَم هذه الجلسة من الساعة 6:00 إلى 7:00 مساءً في قاعة المجلس بالطابق الخامس من مركز التأثير الإيجابي. وتتناول الجلسة ضرورة تنمية المهارات الخضراء في تطوير سلاسل التوريد المستدامة، وأهمية بناء القدرات من خلال تقديم دورات تدريب على المستويين المحلي والدولي، مع التركيز بشكلٍ خاص على تنمية رأس المال البشري والارتقاء به، خاصةً في سياق المهارات الخضراء من أجل تجارة مستدامة.

إلى جانب كل هذه الفعاليات، هذه نُبذة سريعة عن الفعاليات المتاحة للجميع:

التحول في قطاع الطاقة

- آثار تغير المناخ على أمان المنشآت النووية، تقدمها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بمشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية - من 10ص إلى 12م -.

- أجندة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة: تمكين المؤسسات لتحقيق الاستدامة باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي، تقدمها شركة "آي بي إم" - من 4.30م إلى 6م -.

تمويل مناخي

- دعم أسواق رأس المال الأخضر، يقدمها بنك الإمارات دبي الوطني من 4.30م إلى 6م.

معرفة

- من المليارات إلى التريليونات: الدفعة الجديدة من رؤوس الأموال الخضراء تقدمها شركة ماكنزي وشركاه.

- خدمات الذكاء الاصطناعي الطبية في استقبال الجميع من 2.30م إلى 2م.

- بناء الثقة في مستقبل مستدام، تقدمها شركة "إرنست ويونغ".

تكنولوجيا وابتكار

- تصحيح المفاهيم بشأن التمويل المناخي، تقدمها شركة "ريفل فينتشرز" - Riffle Ventures - من 10.45ص إلى 11.20ص.

- التمويل الحكومي لتعزيز الاستثمار الخاص، تقدمها منظمة "نيو إينرجي نيكسوس" - New Energy Nexus - من 11.20ص إلى 12م.

- توفير الشركات لتمويل تكنولوجيا المناخ، تقدمها شركة "ديلوات" - Deloitte - من 12م إلى 12.35م.

- وضع تمويل المشروعات المناخية على مستوى العالم. هل نسير بوتيرة سريعة؟، تقدمها شركتا "فينشر سوق" - VentureSouq - و"غلوبال فينتشرز" - Global Ventures - من 12.35م إلى 1.25م.

- هل الشركات العائلية هي الحلقة المفقودة في التمويل المناخي، تقدمها جمعية الإمارات للشركات العائلية من 2.50م إلى 3.40م.

- النوع الاجتماعي والاستثمار المناخي الذكي: مفتاح تطوير الحلول المناخية، تقدمها منظمة "تو اكس جلوبال" - 2X Global - من 4.30م إلى 5.35م.