إيلاف من الرباط: جدد قادة دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء بالدوحة، التأكيد على مواقفهم وقراراتهم الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء والحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها.

جاء ذلك في البيان الختامي الذي توج أعمال القمة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي انعقدت في الدوحة برئاسة قطر.

وأشاد البيان الختامي بقرار مجلس الأمن رقم 2703 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2023 بشأن الصحراء المغربية.



شراكة استراتيجية

وأكد البيان على أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية وتنفيذ خطة العمل المشترك.

كما هنأ المجلس الأعلى، المغرب بمناسبة اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)لملف المغرب إلى جانب إسبانبا والبرتغال لتنظيم كأس العالم لكرة القدم.