وارسو: أعلن رئيس الوزراء البولندي الإثنين أن قاعدة الدفاع الأميركية المضادة للصواريخ التي تم بناؤها في شمال بولندا ستبدأ العمل اعتبارًا من الجمعة 15 كانون الأول/ديسمبر.

وقال ماتوش مورافيتسكي في خطاب حول السياسة العامة أمام البرلمان "أبلغنا الأميركيون أن درع ريدزيكوفو المضاد للصواريخ (على بعد 250 كيلومترا عن جيب كالينينغراد الروسي) سيبدأ العمل في 15 كانون الأول/ديسمبر".

ريدزيكوفو

وقاعدة ريدزيكوفو صممت في إطار مبادرة الرئيس الأميركي باراك أوباما في 2009، بهدف الدفاع عن الغرب ضد الصواريخ البالستية التي قد تطلقها دول مثل إيران.

ومنذ البداية، رأت موسكو في القاعدة كما في المنشآت العسكرية الأخرى في المنطقة، تهديدا لروسيا.

وبدأ تركيب القاعدة الجديدة في 2016.

واشترت بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي والحليف الوثيق جدا لواشنطن، مؤخرا معدات عسكرية أميركية بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي الأميركية باتريوت ومقاتلات إف-35 وقاذفات هيمارس ودبابات أبرامز.

وتستضيف بولندا حاليا أكثر من 10 آلاف جندي أميركي على أراضيها.