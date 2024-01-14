رامالله: اعتقل الجيش الاسرائيلي فجر الأحد شقيقتي القيادي في حركة حماس صالح العاروري الذي اتهمت حركة حماس الدولة العبرية باغتياله في لبنان مطلع الشهر الجاري، كما أعلن نادي الأسير الفلسطيني وأكدت عائلتهما.

وقالت المتحدثة باسم نادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنة لوكالة فرانس برس أن الجيش الإسرائيلي "اعتقل دلال العاروي (52 عاما) من منزل والدتها في قرية عارورة شمال رام الله، وفاطمة العاروري (47 عاما) من منزلها في مدينة البيرة".

وأكد الجيش الإسرائيلي اعتقال شقيقتي العاروري "بعد قيامهما بالتحريض على الإرهاب ضد دولة إسرائيل".

كما أكد عوض العاروري شقيق زوجة صالح العاروري لفرانس برس اعتقال الشقيقتين. لكنه ذكر أن الجيش اعتقل خمسة من أقارب صالح العاروري بينهم اثنان من أشقائه، ووضعهم رهن الاعتقال الإداري.

واغتيل العاروري وقياديان آخران في حماس في الثاني من كانون الثاني/يناير الجاري في قصف صاروخي على مكتب للحركة في المشرفية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

واتهمت حركة حماس "الاحتلال الصهيوني" باغتيال العاروري، في حين لم تؤكد إسرائيل تنفيذها عملية الاغتيال.

نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، هدم الجيش الإسرائيلي منزل العاروري في قرية عارورة. وتقول اسرائيل إن العاروري شارك في التخطيط للهجوم الذي شنته الحركة على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وكان العاروري نائبا لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس ومؤسس كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في الضفة الغربية.