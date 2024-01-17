إسلام أباد: أعلنت الحكومة الباكستانية اليوم سحب سفيرها من طهران، ردًّا على قيام الحرس الثوري الليلة الماضية بقصف مواقع قال إنها تابعة لجماعة "جيش العدل" البلوشية المعارضة للنظام في طهران داخل الأراضي الباكستانية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش في بيان: إنه في أعقاب التطورات الأخيرة على الحدود بين إيران وباكستان، استدعت حكومة إسلام آباد سفيرها من طهران، وفي المقابل لن يعود السفير الإيراني الموجود حاليًا خارج باكستان إلى إسلام آباد حتى إشعار آخر.

وأضافت أنه "تم تعليق جميع العلاقات الثنائية بين باكستان وإيران ولن يتم تبادل الوفود رفيعة المستوى بين البلدين".

وحمّلت باكستان إيرانَ مسؤولة عواقب الهجوم، مضيفة أن الهجوم لم يكن مبررًا ويعد انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أن باكستان تحتفظ بحقها في الرد على هذا الإجراء الإيراني.

وشددت على إن الهجوم الإيراني غير مبرر بأي شكل من الأشكال، ولقد أبلغنا إيران أننا ألغينا جميع المحادثات رفيعة المستوى والرحلات الثنائية المقررة بين البلدين.