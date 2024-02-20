إيلاف من بيروت: قال الأدميرال براد كوبر بالبحرية الأميركية إن الحرب ضد الحوثيين في البحر الأحمر هي إحدى أكبر المعارك البحرية التي خاضتها الولايات المتحدة منذ عقود. وأضاف لمقدمة برنامج "60 دقيقة" على شبكة سي بي إس نورا أودونيل: "عليك العودة إلى الحرب العالمية الثانية حيث كانت السفن تشارك في القتال، فإننا نتعرض لإطلاق النار، ونرد بإطلاق النار".

وقال كوبر، نائب قائد القيادة المركزية الأميركية، إن البحرية أرسلت نحو 7000 بحار إلى البحر الأحمر. وذكرت شبكة سي بي إس أن البحرية أطلقت حوالي 100 صاروخ أرض-جو ضد صواريخ الحوثيين وطائراتهم بدون طيار.

منذ منتصف نوفمبر الماضي، يهاجم المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران سفن الشحن التي تبحر عبر البحر الأحمر، وقال المتمردون إن هذه الهجمات هي رد على الحرب بين إسرائيل وحماس. وقال كوبر إنه "من الواضح تمامًا" أن الحوثيين لم يكن ليشنوا تلك الهجمات من دون الدعم الإيراني. وأضاف كوبر لأودونيل: "على مدى عقد من الزمن، كان الإيرانيون يزودون الحوثيين بالسلاح. إنهم يعيدون إمدادهم بالسلاح بينما نجلس هنا الآن. ونحن نعلم أن هذا يحدث. كما يقدمون لهم المشورة، وإحداثيات الاستهداف".

شكلت الولايات المتحدة تحالفًا بحريًا دوليًا لحماية السفن التي تمر عبر بابا المندب ردًا على الهجمات. وإلى جانب إسقاط صواريخ الحوثيين وطائراتهم بدون طيار ، اعترضت الولايات المتحدة محاولات إيران لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين. وقالت القيادة المركزية الأميركية الخميس إن خفر السواحل ضبط أكثر من 200 طرد من الأسلحة غير المشروعة كانت متجهة إلى اليمن في الشهر الماضي، تضمنت مكونات صواريخ باليستية ومتفجرات، وقد جاءت من إيران .

ختم كوبر لأودونيل: "واضح جدًا أننا نعمل على تقليص قدراتهم. وفي كل يوم يحاولون مهاجمتنا، نقوم بالقضاء عليهم وتعطيلهم بطرق شتى".