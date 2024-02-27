إيلاف من القاهرة: "عيد ميلاد سعيد أميرتي، أحبك"، بهذه الكلمات احتفل ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين والمتوج بالكرة الذهبية 8 مرات، بعيد ميلاد زوجته أنطونيلا، وهي قصة الحب الوحيدة في حياته، والتي بدأت في مرحلة الطفولة.

11 مليون لايك

وبالنظر إلى أن ميسي لديه نصف مليار متابع عبر حسابه بموقع انستغرام، فقد شاركه هؤلاء الاحتفال بعيد ميلاد زوجته رقم 36، ولقيت الصورة التي نشرها ميسي تفاعلاً كبير، حيث تجاوزت 11 مليون لايك، وما يقرب من 100 ألف تعليق بكافة اللغات، ومن مختلف الجنسيات.

رجل عائلة

يذكر أن ميسي دائماً ما يتحدث عن التأثير الإيجابي لزوجته في حياته الشخصية، ومسيرته الكروية، خاصة أن التعارف بينهما بدأ في مرحلة مبكرة، وعلى الرغم من الشهرة الكبيرة، والثروة وغيرها من المتغيرات التي دخلت حياة ميسي، إلا أنه تمسك بحب الطفولة، وتزوجا وأنجبا 3 أولاد، ويظهر ميسي دائماً في صورة رجل العائلة المحافظ، الأمر الذي يحظى بتقدير كبير من الناحية الإجتماعية.