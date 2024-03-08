غزة: نفى ممثل عن البنتاغون المعلومات التي ظهرت في وسائل الإعلام عن مقتل مدنيين في غزة خلال عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية الأميركية على القطاع، وقال إن "التقارير حول سقوط ضحايا في غزة جراء إسقاط المساعدات الإنسانية جواً من قبل الولايات المتحدة غير صحيحة".

خمسة قتلى

ووثق مقطع فيديو أمس الجمعة لحظة سقوط عدد من مظلات المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بطريقة خاطئة ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين. وقال مسؤول في قسم العناية والطوارئ في مستشفى الشفاء بغزة إن خمسة فلسطينيين قتلوا وجرح عشرة آخرون، الجمعة، إثر سقوط صناديق مساعدات ألقتها طائرات على قطاع غزة.

وقال الطبيب محمد الشيخ "قتل خمسة مواطنين وأصيب عشرة آخرون عقب سقوط صناديق مساعدات إنسانية إغاثية وغذائية ألقتها طائرات فوق منطقة أبراج الفيروز شمال مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة".

وقال شاهد العيان محمد الغول (50 عاما) من سكان مخيم الشاطئ "عندما بدأت الطائرات تلقي المساعدات بالمظلات، توجهت أنا وأخي إلى منطقة الفيروز القريبة على أمل أن نستطيع الحصول على كيس طحين".

وأضاف "الجوع صعب وهذا ما جعلنا نذهب للبحث عن الطعام، وفجأة شاهدت مظلة لم تفتح وسقطت مثل صاروخ على سطح بيت بالفيروز". وتابع "بعد عشر دقائق رأيتهم ينقلون ثلاثة شهداء ومصابين آخرين كانوا على سطح المنزل سقطت عليهم صناديق المساعدات"، مشيرا إلى أن "هناك مظلات سقطت في البحر وبجانب مدرسة إيواء".

عشوائية وغير مجدية

وقال المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس "أوقعت عملية الإنزال الجوي العشوائية للمساعدات اليوم خمسة شهداء وعدة إصابات، رغم تأكيدنا المسبق أن هذه العمليات غير مجدية وليست هي الطريقة المثلى لإدخال المساعدات". وطالبت الحركة "بفتح المعابر البرية لإدخال آلاف أطنان المساعدات بشكل فوري وعاجل منعاً لتعمُّق المجاعة في قطاع غزة وخاصة في محافظتي غزة والشمال".

كما أشار المكتب في بيان إلى أن جزءا من هذه المساعدات يقع في البحر، بينما يقع جزء آخر بالقرب من السياج الفاصل أو المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي أو داخل الأراضي الفلسطينية.

وأفاد شهود عيان بأن طائرات ألقت عددا كبيرا من صناديق المساعدات، لكن بعضها لم تفتح مظلته بشكل سليم مما أدى إلى سقوطها بشكل سريع على تجمعات للفلسطينيين كانت تنتظر هبوطها.

إنزال مساعدات

من جانب آخر، قال الجيش الأردني في بيان الجمعة إن طائرات سلاح الجو الملكي نفذت مجددا إنزالات جوية جديدة لمساعدات إنسانية لعدد من المواقع شمال قطاع غزة بمشاركة طائرات مصرية وأميركية وفرنسية وبلجيكية وهولندية.

وأشار البيان إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن المساعي والجهود الأردنية المستمرة لإرسال مزيد من المساعدات الطبية والاغاثية والغذائية للأهل في قطاع غزة بهدف التخفيف من آثار الحرب وتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء نتيجة استمرار الحرب".

ومنذ أكثر من أسبوع، تواصل دول عربية، هي مصر والإمارات والأردن وقطر وسلطنة عمان والبحرين، تنفيذ عمليات مشتركة لإسقاط مساعدات غذائية على القطاع، إضافة إلى عمليات نفذتها الولايات المتحدة.

ويظل إدخال المساعدات وإيصالها إلى مناطق مختلفة من قطاع غزة، وخصوصا في الشمال، صعبا للغاية بسبب القتال والقصف والتدمير والنهب في بعض الأحيان.