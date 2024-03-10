تل أبيب: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، بوقوع مناوشات بين الشرطة ومحتجين في تل أبيب، يطالبون باستقالة حكومة بنيامين نتانياهو، حيث تم اعتقال عدد من المتظاهرين، كما ألقى محتج قنبلة دخان في طريق كابلان الرئيسية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن مظاهرة حصلت على تصريح، لكن المحتجين توجهوا نحو طريق كابلان في تل أبيب دون تنسيق معها، وأعاقوا حركة المرور وأزالوا حواجز الشرطة.

وأضافت الشرطة أن عناصرها المنتشرة في المنطقة أخلت الطريق من المحتجين واعتقلت شخصاً يشتبه بأنه ألقى قنبلة الدخان.

وطالب المتظاهرون في تل أبيب بصفقة تبادل فورية للأسرى واستقالة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وكانت تل أبيب قد شهدت انتشارا أمنيا كثيفا لمنع اتساع نطاق الاحتجاجات نحو طرق حيوية، إذ قامت الشرطة بقمع أعداد من المتظاهرين حاولوا الاقتراب من مبنى وزارة الدفاع.

وطالبت الشرطة الإسرائيلية التي اعتقلت 10 متظاهرين خلال مشاركتهم في الاحتجاجات بفتح شارع مقابل لوزارة الدفاع في تل أبيب قبل استخدام القوة ضدهم.