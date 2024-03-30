إيلاف من لندن: تقرر إيواء عشرات الأفغان الذين فروا من حركة طالبان بعد أن خاطروا بحياتهم لمساعدة المملكة المتحدة خلال الصراع الذي دام 20 عاما، في معسكر للجيش في ويلز.

ومن المقرر أن تستقبل منشأة وزارة الدفاع في سانت أثان، في وادي غلامورغان في مقاطعة ويلز، 50 شخصًا بحلول نهاية هذا الشهر، على أن ينضم إليهم المزيد في منتصف أبريل.

وسيتم استخدام المخيم الشرقي، الذي يمكنه استضافة 180 شخصًا كحد أقصى، من قبل العائلات المؤهلة بموجب سياسة إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية (ARAP).

ويدعم برنامج إعادة التوطين، أولئك الذين عملوا لصالح أو مع حكومة المملكة المتحدة والقوات المسلحة البريطانية في أفغانستان، مثل المترجمين الفوريين.

انتقادات

وكانت الحكومة البريطانية، أقرت في وقت سابق بأن التأخير الذي تعرض لانتقادات كبيرة في نقل الأشخاص، الذين واجهوا الموت على أيدي طالبان، كان بسبب نقص أماكن الإقامة المناسبة.

وعادت الجماعة المتشددة طالبان، إلى السلطة في أفغانستان في عام 2021 بعد انسحاب القوات الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، بعد احتلال دام عقدين من الزمن.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: "نحن مدينون بالامتنان لهؤلاء الأفغان الشجعان الذين خاطروا بحياتهم بالعمل جنبًا إلى جنب مع قواتنا لدعم مهمة المملكة المتحدة.

وأضاف: "لضمان أن تتمكن العائلات المؤهلة لبرنامج إعادة التوطين من بدء حياة مستقرة في المملكة المتحدة في أسرع وقت ممكن، تقدم حكومة المملكة المتحدة أماكن إقامة انتقالية ومستقرة من منطقة الدفاع، بما في ذلك سانت أثان، في وادي غلامورغان في مقاطعة ويلز".

إيواء المؤهلين

وقال: "سيتم إيواء الأفغان المؤهلين هناك بشكل مؤقت لمدة ستة أسابيع تقريبًا قبل الانتقال إلى أماكن إقامة أكثر استقرارًا."

ويمكن للمواطنين الأفغان المؤهلين للانتقال إلى المملكة المتحدة بموجب برنامج إعادة التوطين أن يأتوا مع شريك وأطفال معالين وأفراد عائلة إضافيين تعتبرهم وزارة الدفاع مؤهلين ومناسبين للانتقال من قبل وزارة الداخلية.

كما أن أولئك الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بموجب هذا المخطط لديهم إقامة لأجل غير مسمى للبقاء في المملكة المتحدة.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنها تعمل مع حكومة ويلز ومجلس فالي أوف غلامورغان لضمان إدارة المشروع "مع أخذ الجميع في الاعتبار"، وخاصة أولئك الذين يعيشون محليًا.

