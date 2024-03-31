إيلاف من أبوظبي: اقترب موعد موتي..بهذه الرسالة "الصادمة" تحدث الداعية الأردني الإماراتي وسيم يوسف (43 عاماً) عن اصابته بسرطان ساركوما الخبيث، وبث يوسف رسالته عبر مقطع فيديو لقي تفاعلاً واسعاً، خاصة على المستوى الخليجي.

الداعية الإماراتي الذي يتمتع بأصول أردنية، والبالغ 43 عامًا، أصاب متابعيه بالصدمة والحزن، ليس لأنه أعلن اصابته بهذا النوع من السرطانات فحسب، بل لأنه بدا يائساً إلى حد كبير، على العكس مما يجب أن يكون عليه من القوة والتماسك، على وصف بعض نشطاء ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الداعية الإمارتي عن مرضه:" اتصل بي الطبيب أثناء ترتيبي للسفر، وقال أريدك في المكتب، فذهبت إليه، فقال لي الدكتور أنت عندك سرطان ساركوما الخبيث، وهذا المرض من أندر أنواع السرطانات".

وتابع قائلًا:" ساركوما أصابني، لله الحمد وتمام المنة، وأسأل الله عز وجل أن لا يبتلي أحدا به لا عدو ولا صديق، وأسأل الله بمنه وكرمه أن يقيكم شر هذه الأمراض، انضممت الآن لجماعة محاربي السرطان رسميا، ولا أدري كم سيطول مكوثي في هذه الأرض، ولا أدري كم سأحيا، ولكن الذي أعلمه يقينا أنني دخلت في معركة سرطان ساركوما، وهو أخبث أنواع السرطانات، الذي أعلمه يقينا أنني سأدخل هذه المعركة وأعلم أنه سينتصر انتصارا قويا، ولن يبقي ولن يذر"

واختتم وسيم يوسف: "جميل أن يبعث الله لك برسالة حتي توضب رحالك للقياه، وتستعد لأن تلقى الله وتشد عضدك بالله. وتبحر في طاعة الله، بلغت من العمر 43، ولازلت فتيا، لكن السرطان نهش بي نهشا".

ما هو سرطان ساركوما؟

سرطان الساركوما نوع نادر من الأورام، يتطور فيه الورم في الأنسجة الضامة أو الرخوة، مثل العضلات أو الدهون أو الأعصاب أو الأوعية الدموية، وفي الأنسجة التي تحيط بالمفاصل والعظام، ويعد أخبث أنواع السرطانات، فحتى الآن مازال السبب الرئيسي للإصابة بسرطان ساركوما غير معروف.

و "الساركوما" هو مصطلح عام لمجموعة واسعة من السرطانات، التي تصيب العظام والأنسجة الرخوة، وعادة ما تتطور الساركوما في الساقين أو القدمين والكاحلين، أو في جدار الصدر والبطن، وهى أقل شيوعا في الكتفين واليدين والذراعين والرسغين وفي الرأس والعنق، وفقا لموقع "مايو كلينك" الطبي الأمريكي.