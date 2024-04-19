باريس: أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، القبض على رجل تسلل إلى القنصلية الإيرانية مرتديا ما يعتقد أنه حزام ناسف.

وفرض طوق أمني حول قنصلية إيران الجمعة بعدما "رأى شاهد رجلا يدخل إليها حاملا قنبلة يدوية أو سترة ناسفة"، كما أعلنت الشرطة الجمعة.

وقال المصدر نفسه إن قائد الشرطة لوران نونيز حشد "كتيبة البحث والتدخل" (بي ار اي) وهي قوة خاصة تابعة للشرطة، موضحا أن القنصلية تقدمت "بطلب للتدخل".

وقالت الشرطة إنها انتشرت في مكان الحادث وطلبت من الناس تجنب المنطقة لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل.

وذكرت شركة آر.إيه.تي.بي للمترو أن الخدمات توقفت على خط مترو قريب لأسباب أمنية.

ولم يتضح ما إذا كان للحادث أي صلة بالتوترات المتصاعدة بين إيران وإسرائيل.