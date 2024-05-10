بنما: تعهد رئيس بنما المنتخب خوسيه راؤول مولينو بترحيل المهاجرين الذين يعبرون غابة دارين من كولومبيا المجاورة في محاولة للوصول إلى الولايات المتحدة.

وأعلن مولينو الذي انتخب الأحد رئيساً لهذه الدولة المفصلية على طريق الهجرة في أميركا الوسطى "سنطلق، بمساعدة دولية، إجراءات ترحيل لجميع الأشخاص الموجودين هناك، مع احترام حقوق الإنسان".

وكان مولينو قد تعهد في 16 نيسان (أبريل) بأن "يغلق" أمام المهاجرين، غابة دارين البالغة مساحتها 575 ألف هكتار والممتدة على مسافة 266 كيلومتراً على الحدود بين بنما وكولومبيا.

وقال مولينو وهو محام يبلغ 64 عاماً ومن المقرر أن يتولى منصبه في الأول من تموز (يوليو) "ليعلم القادمون من هناك (أميركا الجنوبية) وأولئك الذين يرغبون في القدوم، أن كل من يصل إلى هنا سيُعاد إلى بلده الأصلي".

وأضاف الرئيس اليميني المنتخب "غابتنا ليست طريق عبور، لا... إنها حدودنا".