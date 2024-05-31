دبي: أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية نجاح جهود وساطة قامت بها الإمارات في إتمام عملية تبادل أسرى حرب جديدة بين روسيا وأوكرانيا شملت الإفراج عن 150 أسيراً.

وقالت الوزارة في بيان إن "هذه الوساطة - وهي الرابعة منذ مطلع العام الجاري التي تنجح دولة الإمارات في تحقيقها - جاءت نتيجة تسخير الدولة علاقاتها المتميزة لدى الجانبين للوصول إلى هذا الاتفاق".

وشكرت الخارجية الإماراتية الحكومتين الروسية والأوكرانية "على تعاونهما واستجابتهما للوساطة الإماراتية وإنجاح عملية تبادل الأسرى".

وأكدت على مواصلة الإمارات مساعيها لدعم الجهود الرامية إلى "إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، منوهة إلى أهمية اللجوء إلى الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد، والتخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة".

ومنذ مطلع العام الحالي، أدت الوساطة الإماراتية إلى ثلاث عمليات تبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا، كما نجحت في كانون الأول (ديسمبر) 2022 في تبادل مسجونَين اثنين بين الولايات المتحدة وروسيا.