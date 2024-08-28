إيلاف من بيروت: وافق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بالإجماع، اليوم الأربعاء، على تجديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لعام آخر.

وتسيّر اليونيفيل دوريات على الحدود الجنوبية للبنان المشتركة مع إسرائيل.

وكانت قد أُنشئت اليونيفيل في 1978. ويجري تجديد مهمة اليونيفيل سنوياً، وكان من المقرر أن تنتهي مهمتها الحالية، السبت المقبل.

ويأتي التصويت بعد أيام فقط من اشتباك حزب الله والجيش الإسرائيلي في واحدة من أعنف عمليات تبادل إطلاق النار بينهما على مدى الأشهر العشرة الماضية، وذلك وسط مخاوف من اتساع نطاق حرب إسرائيل في قطاع غزة إلى صراع إقليمي.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر الخط الأزرق الفاصل أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

هذا وأعلن حزب الله، اليوم الأربعاء، مقتل أحد عناصره في مواجهات مع إسرائيل جنوب لبنان، لترتفع الحصيلة إلى 432 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

