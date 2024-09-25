إيلاف من القاهرة: تواصل الأجهزة الأمنية وجهات تفعيل القانون في مصر ضرباتها خلال الفترة الحالية، للعمل على إعادة حالة الانضباط للشارع المصري الذي داهمته حالة من الفوضى ليس في العالم الواقعي فقط، بل عبر السوشيال ميديا أيضاً، فقد أصبح المصريون "ترند العرب" والمنطقة بصفة شبه يومية، واللافت أن بعض هذه "الترندات" تشكل انتهاكاً للقانون والأخلاق العامة، ومنظومة القيم، وبعضها الآخر يقع في نطاق الحرية الشخصية بعيداً عن انتهاك القانون.

وفي اطار استمرار مطاردة حسابات السوشيال ميديا الخارجة عن الأخلاق والآداب العامة، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على التيك توكر التي تدعى "وحش الكون" وابنتيها في محافظة الأسكندرية، بتهمة نشر مقاطع فيديو مخلة بالآداب ومنافية لأخلاق المجتمع والتحريض على الرذيلة والفجور والفسق.

وجاء بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية يكشف تفاصيل القبض على "وحش الكون" داخل منزلها بصحبة ابنتيها، حيث ضربت بتقاليد المجتمع عرض الحائط، عندما استغلت ابنتيها في بث مقاطع فيديو تتنافى مع الآداب العامة، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمات.

مقاطع فيديو خادشة للحياء العام

وكانت معلومات وردت أكدتها تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب، بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام إحدى السيدات وشهرتها "وحش الكون"، باستغلال نجلتيها وتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء العام، وبثها عبر عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى "تيك توك، إنستغرام، يوتيوب"، بهدف زيادة نسبة المشاهدة وتحقيق أرباح مادية.

وعقب تقنين الاجراءات، تم ضبطهم بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية، وبحوزتهم مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية"، 3 هواتف محمولة وبفحصهم فنياً تبين احتوائهم على دلائل وآثار تؤكد نشاطهم، أدوات التصوير، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفتحت النيابة العامة بالإسكندرية، تحقيقات موسعة مع الأم وابنتيها عقب القبض عليهم، ووجهت إليهم تهم نشر فيديوهات تحرض على الفسق وتخالف أخلاق ومعايير المجتمع من خلال استغلال شهرتهن على التيك توك.

وتبين من تحقيقات النيابة، أن تلك الفيديوهات الخادشة للحياء العام قد حقق انتشارا كبيرا وتحرض على الرذيلة والتي أثارات استياء العديد من رواد موقع التيك توك وكافة مواقع التواصل الاجتماعي.

وأنكرت المتهمة الأولى "الأم"، أمام النيابة العامة التهم الموجهة إليها، مبررة ذلك أنها لم تكن تقصد الإساءة لكن النيابة واجههتها بمقاطع الفيديو المحتوية على مواد فيلمية تحرض على الفسق والفجور وتخالف الأداب العامة تماما.

وأفادت التحريات بأن المتهمات تعمدن في الفيديوهات نشر الفسق والفجور عن طريق التلفظ بكلمات خادشة للحياء العام والاعتداء على القيم الأسرية المصرية.

وأفادت السلطات بأنهن قمن بنشر مقاطع الفيديو لزيادة المتابعات وتحقيق مكاسب مادية.

وكانت حالة من الاستياء الشديد ورود أفعال واسعة مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، نظراً للمحتوى الهدام للقيم والأخلاق الذي تقدمه الأم وابنتيها، مؤكدين أن هذا المحتوى يسيء إلى سيدات مصر وكانوا قد طالبوا وزارة الداخلية والنائب العام بالتحرك لضبط هذه السيدة وابنتيها وتقديمهم إلى المحاكمة بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والإساءة إلى سيدات مصر.

وبناء عليه رصدت أجهزة الرصد والمتابعة بوزارة الداخلية المصرية، الفيديوهات الخاصة بـ "وحش الكون" على التيك توك وابنتيها وجاء التحرك سريعا عقب تقنين الإجراءات وتم القبض عليهم في الإسكندرية وأحيلوا إلى النيابة العامة.

استدعاء محمد رمضان للتحقيقات

من جهة أخرى استدعت النيابة العامة المصرية الفنان محمد رمضان ونجله، للتحقيق معهما في واقعة اتهامهما بالتعدي والتهجم على طفل في أحد النوادي بمصر، واستمعت جهة التحقيق لاقوال رمضان ونجله وحققت معهما في واقعة التعدي على طفل داخل نادي "نيو جيزة" بضاحية أكتوبر المصرية، وتعرضه لإصابات طفيفة.

وكان الأمن الجنائي المصري بدأ في جمع المعلومات عن الحادثة، وقام فريق بحث بتفريغ الكاميرات، والاستماع لشهود العيان، للتأكد من مدى صحة الواقعة، والوقوف على أسبابها.

و تقدمت جارة، الفنان المصري محمد رمضان، في منطقة "نيو جيزة" ببلاغ إلى قسم الشرطة، تتهم فيه الفنان وابنه بالاعتداء على نجلها داخل نادي المنطقة.

وبحسب البلاغ، فإن نجل الجارة تعرض للضرب، خلال مشادة حدثت بينه وبين رمضان ونجله، وأشار البلاغ إلى أن الضرب نتج عنه اصابة الابن بكدمات واحمرار بالخد الأيسر، ويعود أساس المشكلة إلى أن محمد رمضان هو الذي أصدر الأمر لابنه بضرب الطفل الآخر.