تناولت صحف اليوم الرد الإسرائيلي المتوقع على إيران بعد هجومها الأخير، وأهمية الحرس الثوري الإيراني وهيكله التنظيمي ونفوذه في دول المنطقة، كما تحدثت عن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بيروت في ظل تصاعد رقعة الصراع واشتداد حدّته.

ونبدأ جولتنا من صحيفة هآرتس الإسرائيلية ومقال لعومر بارليف، -وزير سابق للأمن الداخلي الإسرائيلي- بعنوان "على إسرائيل أن تواجه التهديد الحقيقي الذي تشكله إيران وتتجنب الرد الانتقامي".

يقول بارليف، إن إسرائيل كانت لها اليد العليا في الجولتين الأخيرتين من القتال المباشر مع إيران، مبيناً أن إيران أطلقت نحو 500 قذيفة -قاصداً هجوم نيسان (أبريل) الماضي-، وكانت النتيجة اعتراض الهجوم بالكامل تقريباً، وكذلك الجولة الثانية، حيث إن الجدار الحديدي الذي أقامته إسرائيل صد نحو 180 صاروخاً باليستياً.

ويصف الوزير السابق ما قامت به إسرائيل بـ"الإنجاز الضخم"، وقد تم تحقيقه عن طريق الدفاع وليس الهجوم، وفق قوله. ويتساءل إن كان الرد المرتقب هو الخطوة الصحيحة من الناحية الاستراتيجية؟

ويتابع الكاتب في مقاله بالقول إن الهجوم الردعي "من المرجح أن يظل في نطاق التكتيك، بل قد يلحق الضرر بردع إسرائيل أكثر مما قد يعززه"، مبيناً إذا ما هاجم الجيش الإسرائيلي بشكل مدروس ومحدود، بهدف منع التصعيد، فإنها ستضيع الإنجاز الدفاعي، بينما إذا هاجمت إسرائيل البنية التحتية العسكرية والمدنية على نطاق واسع، فسوف تضطر إيران إلى الرد.

Getty Images إلحاق الضرر الكبير بالقدرة النووية الإيرانية يستلزم التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة

ويشير الكاتب تبعاً لما سبق، إلى أن إسرائيل ستجد نفسها في نوع آخر من حرب الاستنزاف الطويلة المدمرة والخطيرة من الهجمات والهجمات المضادة، وهذا -وفق الكاتب- فخ من الأفضل عدم الوقوع فيه، ومن شأنه أن يؤدي إلى تآكل الإنجاز الإسرائيلي المتمثل في تعزيز قوة الردع.

ويدعو الكاتب إلى التركيز على ما سماه "التهديد الوجودي الوحيد لدولة إسرائيل"، وهو البرنامج النووي الإيراني، مبيناً أن إلحاق الضرر الكبير بالقدرة النووية الإيرانية يستلزم التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة، ويبدو أن مثل هذا التعاون عشية الانتخابات في الولايات المتحدة غير ممكن، ولكنه قد يصبح ممكناً بعد نوفمبر/تشرين الثاني، وفق قوله.

الحرس الثوري الإيراني هو الهدف الصحيح لإسرائيل

وفي السياق ذاته، نشرت صحيفة بلومبيرغ الأمريكية، مقالاً للكاتب مارك شامبيون بعنوان "الحرس الثوري الإيراني هو الهدف الصحيح لإسرائيل".

يوضح فيها الكاتب ما سماها "أسباب وجيهة" لعدم توجيه ضربة للبرنامج النووي الإيراني أو البنية الأساسية الحيوية للطاقة، والتركيز بدلاً من ذلك على الأصول العسكرية المرتبطة بفيلق الحرس الثوري الإسلامي.

ويشير شامبيون إلى أن الحرس الثوري الإيراني ليس ذاته الجيش الإيراني، ويقول إنه مجموعة موازية تضم النخبة من القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات التي تعمل كحرس إمبراطوري قوامه حوالي 180 ألف فرد للمرشد الأعلى علي خامنئي.

"إن أعضاءها مغسولون دماغياً بشكل كبير بالتدريب الإسلامي"، وفق الكاتب، ويضيف بأنَّ أغلب الإيرانيين لا يبالون إلا بهتافات النظام "الموت لأميركا! الموت لإسرائيل!"، مبيناً: "الحرس الثوري الإيراني يعني ما يقول".

ويلفت الكاتب إلى أن قوة القدس التابعة للحرس الثوري عملت على رعاية حزب الله وتحويله إلى مجموعة مسلحة بالصواريخ، وقامت بتسليح وتمويل حماس وتزويد الحوثيين في اليمن بالصواريخ والتكنولوجيا اللازمة لمضايقة الشحن التجاري في البحر الأحمر، وشن هجمات على إسرائيل.

من منظور جيوسياسي، يقول الكاتب إن النظام الإيراني "نادراً ما كان في موقف جيد إلى هذا الحد، ويلمح في ذلك، إلى وجود حليفين قويين هما روسيا والصين".

ويضيف بأن ضرب المواقع النووية أو مواقع الطاقة من شأنه أن يرقى إلى مستوى التصعيد الهائل، وسيكون له تأثير كبير على الإيرانيين العاديين، وسيضمن انتقام إيران من أصول الطاقة الإقليمية التي تشكل أهمية بالغة للاقتصاد العالمي.

Getty Images "إسرائيل لابد ألا تقوم بتوجيه الضربة المضادة في المراكز السكانية"

ويوضح الكاتب أن الحرس الثوري الإيراني يسيطر على الصواريخ الباليستية وقاذفاتها التي تشكل التهديد الأكبر الذي تشكله إيران لإسرائيل، وخاصة إذا ما طورت سلاحاً نووياً.

وينوّه بأن إسرائيل إذا ما أرادت تجنب تقديم خدمة للنظام الإيراني، فلابد ألا تقوم بتوجيه الضربة المضادة في المراكز السكانية، ومن شأن هذا التوازن أن يحسن الأمن الإسرائيلي، ويوضح للإيرانيين المخاطر التي يجلبها اندفاع الحرس الثوري الإيراني على بلدهم، ويوضح أن الهدف الوحيد لإسرائيل هو الجناح المسلح للنظام الإسلامي، وفق قوله.

ويضيف الكاتب أن إسرائيل فشلت فشلاً ذريعاً بتحقيق ذلك في غزة، وهي الآن تخاطر به مرة أخرى في لبنان، إذا ما علقت في احتلال طويل آخر لجنوب البلاد، ويشير إلى أن إسرائيل "لا تستطيع أن تتحمل ارتكاب نفس الخطأ مع إيران من خلال الهجوم بلد فيها أُمة يبلغ تعداد سكانها 84 مليون نسمة تحتشد خلف خامنئي".

هل أظهر نصرالله تبرّماً من طهران قبل اغتياله؟

إلى صحيفة النهار اللبنانية ومقال للكاتب محمد قواص بعنوان "هل أظهر نصرالله تبرّماً من طهران قبل اغتياله؟".

يتناول الكاتب في مقاله، زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى بيروت، الأسبوع الماضي، ويشير إلى أن الزيارة كان لأمر جلل وتستحق مخاطرة الوزير للدخول إلى "ميدان حرب" تشنّ إسرائيل عليه الهجمات التي نالت من حزب الله، واغتالت أمينه العام، "وقضت، منذ 8 أكتوبر/تشرين أول 2023، على المئات من قياداته الميدانية والعليا".

ويشير الكاتب إلى أن ضبابية في بوصلة قيادة الحزب "دفعت طهران إلى الالتفاف على أي ارتباك والتوجه مباشرة إلى واجهات الدولة في لبنان".

ويعود الكاتب إلى تصريح وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، الذي قال فيه إن الأمين العام للحزب كان قد وافق، قبل يومين من اغتياله، على وقف إطلاق النار وعلى الخطة الفرنسية الأميركية في هذا الاتجاه، وكذلك الأنباء التي تحدّثت قبل ذلك عن أن تحوّلاً في موقف نصرالله دفع رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي إلى السفر إلى نيويورك، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أن كان أعلن قبل ذلك عدم الحضور.

Getty Images "وزير الخارجية الإيراني عراقجي تبلغ برفض نصر الله اللقاء معه قبل أسابيع"

ويُعلِّق الكاتب بأنه لا يمكن الجزم في ما إذا كانت مرونة نصر الله هي نتاج تشاور مع إيران "أم أن الأمر جاء وفق تقييم محلي"، ويضيف بأنه قد يجوز تصديق فرضيّة اتّخاذ نصر الله موقفاً مستقلاً عن طهران بعد رواج كثير من الأنباء بشأن طلب الحزب من إيران التدخل ورفض طهران ذلك، "ورواج أحاديث عن تبرّم داخل بيئة الحزب، وحتى هيكله الداخلي، من غموض موقف طهران".

ويضيف بأن إيران "أرسلت في تلك الفترة إشارات ملتبسة"، إذ كان صعباً مصالحة منطق "الثورة" الذي كان يحاول المرشد، علي خامنئي، الإيحاء بالتمسّك به مع خطاب "الدولة" الذي يروّج له الرئيس الجديد، مسعود بزشكيان ووزراء حكومته.

ويبين الكاتب أن بزشكيان حمل إلى نيويورك خطاب الانفتاح على الغرب و"الأخوة" مع الولايات المتحدة والاستعداد لـ"وضع السلاح جانباً"، بينما وزير الخارجية، عباس عراقجي، من نيويورك أيضاً "يعمل على تفسير مواقف الرئيس وترميم شططها اتقاء من تململ المتشددين في بلاده".

ووفق الكاتب فإن عراقجي كان يخطط لزيارة لبنان قبل أسابيع، وأنه تبلغ برفض نصر الله اللقاء معه، إذ إن زعيم حزب الله كان غاضباً من تصريحات صدرت عن حكومة بزشكيان فُهم منها تخلي إيران عن "المحوّر".

وجاء عراقجي، بحسب الكاتب، على نحو مباشر وجلف، لا يليق بالعلاقات الدبلوماسية بين دولتين، ليملي على بيروت ما يجب سلوكه، وبدت إيران، من خلال وزيرها، "وكأنها تلملم نفوذاً يتلاشى، فيما وزيرها يستعين بجرعات غطرسة لا يلجأ عادة إليها الأقوياء".