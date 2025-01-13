إيلاف من كييف: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف مستعدة لتسليم جنود كوريا الشمالية إلى زعيم البلاد كيم جونغ أون إذا تمكن من ترتيب عملية لمبادلتهم مع أوكرانيين محتجزين في روسيا.

وأضاف زيلينسكي على منصة "إكس": "بالإضافة إلى الجنديين الكوريين الشماليين اللذين وقعا في الأسر أولا، سيكون هناك المزيد بلا شك. إنها مسألة وقت فقط قبل أن تتمكن قواتنا من أسر آخرين".

والسبت قال زيلينسكي إن جنديين من كوريا الشمالية وقعا في الأسر في منطقة كورسك الروسية، وهي المرة الأولى التي تعلن فيها أوكرانيا عن أسر جنود كوريين شماليين أحياء منذ مشاركتهم في الحرب في الخريف الماضي.

وتشير تقييمات أوكرانية وغربية إلى أن نحو 11 ألف جندي من كوريا الشمالية منتشرون في كورسك لدعم القوات الروسية، في الحرب المستمرة منذ ما يقرب من 3 سنوات.

ولم تؤكد روسيا أو تنف وجود قوات من كوريا الشمالية على أراضيها، بينما يقول زيلينسكي إن القوات الروسية والكورية الشمالية تكبدت خسائر فادحة.

وأضاف: "أوكرانيا مستعدة لتسليم جنود كيم جونغ أون إليه إذا تمكن من ترتيب مبادلتهم مع مقاتلينا المحتجزين في روسيا".

ونشر زيلينسكي مقطعا مصورا قصيرا ظهر فيه رجلان قيد الاستجواب، على اعتبار أنهما جنديان من كوريا الشمالية، وكان أحدهما مستلقيا على فراش ويداه مضمدتان، بينما كان الآخر جالسا وهناك ضمادة على فكه.

وقال أحدهما عبر مترجم إنه لم يكن يعلم أنه يقاتل ضد أوكرانيا، وإنه أبلغ أنه في تدريب.

وذكر أنه اختبأ في ملجأ خلال الهجوم حتى تم العثور عليه بعد يومين.

وقال إنه إذا أُمر بالعودة إلى بلده فسوف يفعل ذلك لكنه أوضح أنه مستعد للبقاء في أوكرانيا إذا أتيحت له الفرصة.

ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق من صحة المقطع المصور.

وقال زيلينسكي في بيان بثه التلفزيون: "عبر أحدهما عن رغبته في البقاء في أوكرانيا، والآخر أراد العودة إلى بلاده".

وقال زيلينسكي إنه بالنسبة للجنود الكوريين الشماليين الذين لايرغبون في العودة إلى ديارهم، فقد تكون هناك خيارات أخرى متاحة، أما "أولئك الذين يعبرون عن رغبتهم في إحلال السلام بصورة أسرع من خلال نشر الحقيقة حول هذه الحرب باللغة الكورية، فسوف يمنحون تلك الفرصة".