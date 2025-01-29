إيلاف من واشنطن: على الرغم من غموض وضبايية المعلومة المثيرة للجدل، والتي كشفت عنها المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت الثلاثاء، عن وجود برنامج مساعدات أميركي لقطاع غزة يتضمن تخصيص واقيات ذكرية للقطاع قيمتها 50 مليون دولار، إلا أن ذلك كان سبباً في قرار إيقاف المساعدات الاميركية بصفة عامة، عدا المعونةالعسكرية المخصصة لمصر وإسرائيل منذ اتفاق السلام بينهما.

وقد برر البيت الأبيض الثلاثاء تجميد المساعدات الأميركية الخارجية بالإشارة إلى وجود برنامج بقيمة 50 مليون دولار لتوزيع واقيات ذكرية في قطاع غزة، دون تقديم أدلة تدعم هذا الادعاء.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن هذا الاتفاق تم اكتشافه في الأسبوع الأول لتولي ترمب الرئاسة، لا سيما من جانب وزارة الكفاءة الحكومية الجديدة بقيادة الملياردير إيلون ماسك.

50 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب

أضافت ليفيت في مؤتمرها الصحافي الأول أن مبادرة ماسك ومكتب الميزانية «وجدت أن 50 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب كانت على وشك أن تُحوّل لتمويل واقيات ذكرية في غزة». وتابعت «إنه هدر غير معقول لأموال دافعي الضرائب».

ولم تقدّم ليفيت مزيدا من التفاصيل كما تعذّر على الفور التحقّق من المعلومات بشكل مستقل.

ويبلغ سعر الواقي الذكري عموما أقل من دولار واحد في الولايات المتحدة، وينخفض أكثر في حال كان الشراء بكميات كبيرة. ويعيش أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة الذي تدمّر بكامله تقريبا خلال 15 شهرا من الحرب، وفقاً لتقرير "الشرق الأوسط".