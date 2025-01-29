إيلاف من لندن: تخضع رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني لتحقيق قضائي بسبب إعادة أمير حرب ليبي مطلوب بموجب مذكرة اعتقال دولية.

ويُتهم أسامة نجيم، المعروف أيضًا باسم أسامة المصري، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتم القبض عليه في إيطاليا يوم 19 يناير، لكن تم إطلاق سراحه ووضعه على متن رحلة إعادة إلى ليبيا بعد أيام.

مذكرة اعتقال

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق أسامة المصري بشأن مزاعم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سجن معيتيقة الليبي منذ عام 2015 فصاعدًا.

واتهمه مدعون عامون في المحكمة الجنائية الدولية بالقتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي.

وتعرضت السيدة ميلوني لانتقادات شديدة لإطلاق سراح المصري بسبب ما وصف بأنه خطأ فني.

وفي مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، زعمت أن مذكرة الاعتقال لم يتم إبلاغها بشكل صحيح لوزارة العدل الإيطالية، كما هو مطلوب بموجب القانون.

وتزعم أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة الاعتقال بعد أن أمضى أسامة المصري حوالي 12 يومًا في ثلاث دول أوروبية أخرى.

ووافقت السيدة ميلوني على إعادته إلى وطنه على متن طائرة حكومية في 21 يناير.

وقالت في مقطع الفيديو: "في هذه المرحلة، كان هذا الشخص حراً في الأراضي الإيطالية، وبدلاً من إطلاق سراحه، قررنا طرده وإعادته على الفور لأسباب أمنية على متن رحلة، كما يحدث في حالات مماثلة أخرى".

وأضافت أنها "لا يمكن ابتزازها" و"لن يتم ترهيبها".

وزيرا العدل والداخلية

ويخضع وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو، ووزير الداخلية ماتي بيانتيدوسي، ووكيل الوزارة ألفريدو مانتوفاني للتحقيق أيضا.

وتزعم السيدة ميلوني أن التحقيق بدأ بشكوى من أحد أعضاء المعارضة. وفي إيطاليا، يلتزم المدعون العامون بالتحقيق في جميع الشكاوى - ومن ثم يعود الأمر إلى قاضي الجلسة التمهيدية فيما إذا كان سيتم رفع قضية أم لا.

وواجه وزير الداخلية السيد بيانتيدوسي أسئلة حول هذه المسألة في البرلمان يوم الأربعاء.

وكان الوزير أبلغ مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أن أنجم أعيد إلى وطنه "لأسباب أمنية عاجلة، بموجب أمر الطرد الخاص بي، في ضوء الخطر الذي يشكله هذا الموضوع".

وأسامة المصري هو رئيس مؤسسة الإصلاح والتأهيل في طرابلس - وهي شبكة من مراكز الاحتجاز سيئة السمعة التي تديرها قوات الردع الخاصة المدعومة من الحكومة.

مثل الميليشيات الأخرى في ليبيا، تورطت قوات الردع الخاصة في الفظائع التي ارتكبت في البلاد منذ وفاة معمر القذافي في عام 2011.