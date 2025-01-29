إيلاف من لندن: وقعت مفوضة البحر الأبيض المتوسط، في الاتحاد الأوروبي دوبرافكا سويكا، الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الأردن، مما يرفع رسميًا علاقة الاتحاد الأوروبي مع هذا البلد العربي.

وجاء التوقيع، اليوم الأربعاء، في بروكسل، بعد اجتماع ثنائي بين رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اللذين شهدا حفل توقيع الاتفاق.

وتنص الاتفاقية الجديدة على تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات السياسية، والأمن والدفاع، والمنعة الاقتصادية والتجارة والاستثمار، والموارد البشرية، ودعم اللاجئين والدول المستضيفة.



كما تتضمن الاتفاقية بنودا حول تعزيز جهود التصدي لتهريب المخدرات والأسلحة، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، ودعم قطاعات عديدة كالمياه والطاقة والتكنولوجيا وريادة الأعمال.



وتؤكد الاتفاقية تمسك الطرفين بالحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، وعلى أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.

القيم والمصالح المشتركة

وقالت المفوضة سويكا: "إن الإنجاز الناجح اليوم في علاقتنا مع الأردن هو علامة على أن القيم والمصالح المشتركة يمكن أن تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع. ستزيد هذه الشراكة الاستراتيجية والشاملة من الأمن والاستقرار والفرص الاقتصادية للأردن والاتحاد الأوروبي، مما يعود بالنفع المباشر على مواطنينا. أنا مستعدة لتعبئة كل أداة تحت تصرفي لتحويل التزامات اليوم إلى واقع".

واضافت: الأردن شريك موثوق به وذو مصداقية - فاعل رئيسي للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط. ويتمتع الاتحاد الأوروبي والأردن بتاريخ طويل وعميق من التعاون، استنادًا إلى اتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي. تهدف الشراكة الاستراتيجية والشاملة الموقعة اليوم إلى توسيع نطاق هذا التعاون لمعالجة التحديات المشتركة بشكل أفضل.

تأثير اللاجئين

كما يعكس هذا الالتزام المستمر من جانب الاتحاد الأوروبي لمساعدة الأردن في مواجهة التأثير الاجتماعي والاقتصادي للأزمة السورية، ودعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن.

كما سيفتح هذا الاتفاق آفاقًا أخرى للاستثمارات ويعزز فرص العمل للشركات الأوروبية من خلال المساهمة في بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا. وسيتم استكمال الشراكة بموارد مالية كبيرة (3 مليارات يورو)، تتألف من المنح والاستثمارات العامة والخاصة والمساعدات المالية الكلية للأعوام 2025-2027، تتضمن منحا بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بحجم 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد الكلي تقدر بنحو 1 مليار يورو.