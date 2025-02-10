منذ أكثر 500 ألف عام، استوطن النمر العربي واسمه العلمي (Panthera pardus nimr)، أنحاء شبه الجزيرة العربية ومصر آتياً من إفريقيا.

ورغم وضعه من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة على اللائحة الحمراء لتصنيف الحيوانات الأكثر تهديداً بالانقراض في المنطقة العربية، ما يزال النمر العربي يُشاهد في اليمن والسعودية وعُمان.

ويذكر موقع الأمم المتحدة في آخر معلومات نُشرت في فبراير/شباط 2024، نقلاً عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، أنّ عدد النمور العربية المتبقية في البراري لا يتجاوز المئتين.

وأعلنت الأمم المتحدة العاشر من فبراير/شباط، يوماً عالمياً للاحتفاء بالنمر العربي في قرار اتخذته جمعيتها العامة في يونيو/حزيران من العام 2023.

ترى دول عربية في النمر العربي أهمية ثقافية وإرثاً تاريخياً طبيعياً، ولذلك تصدت لمسألة انقراضه وقامت بمبادرات عبر مؤسساتها المختصة للحفاظ على وجوده وإكثاره وحمايته في بيئته.

كما أسست المملكة العربية السعودية صندوقاً خاصاً له في محافظة العلا، كجزء من استراتيجية "رؤية المملكة 2030"، التي "تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتنمية قطاع الأعمال غير الربحي في المملكة العربية السعودية" بحسب الموقع الرسمي للصندوق.

ماذا نعرف عن النمر العربي؟

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هو الأصغر حجماً بين السنوريات، ومقارنة مع النمور الأخرى في آسيا وإفريقيا، لكنّه أكبر الحيوانات المفترسة في شبه الجزيرة العربية. إذ يبلغ حجمه حوالى نصف حجم مثيله الافريقي.

ويبلغ وزن الذكر منه ما بين 24 إلى 34 كيلوغراماً، ووزن الأنثى بين 18 إلى 23.5 كيلوغراماً.

ويتراوح طول الذكر بين 1.8 إلى 2.3 متراً، وطول النمرة الأنثى بين 1.6 إلى 1.82 متراً.

يتواجد حالياً في الحياة البرّية في مناطق معينة في سلطنة عمان والسعودية واليمن.

يعيش في الجبال والصخور ويتسلقها برشاقة، ويساعده ذيله الطويل على التوازن أثناء التسلّق.

يستفيد من لونه والبقع على جسده في التموّه والاختباء ضدّ فريسته، ويتميّز بألوانه الفاتحة مقارنة مع السنوريات الأخرى من نوعه.

تتغذى النمور العربية على الثدييات التي تعيش في المنطقة مثل الأرانب والنيص والأيل، بالإضافة إلى القوارض والطيور.

لكنّ تقلص المساحات البرية وقلّة فرائسها، جعلها تهاجم الماشية والحيوانات الأليفة، الأمر الذي عرّضها للصيد والقتل.

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مبادرات عربية لحمايته وإكثار عدده

في ديسمبر/كانون الأول من العام 2024، أنجبت النمرة "ورد"، ثلاثة هراميس توائم، بعدما حضر الأب "باهر" من سلطنة عُمان بهدف المساهمة في إكثار نسل النمر العربي.

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا في السعودية حينها، عن ولادة التوائم الثلاثة، ليرتفع عدد النمور في مركز الإكثار في المحافظة إلى 33 نمراً.

حصل ذلك، بعد جهود بدأت عام 2019، حينما دشّن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شخصياً، مشروع محمية طبيعية لحماية نسل النمر العربي في محافظة العلا شمال غرب السعودية.

ورعى بن سلمان تأسيس الصندوق العالمي لحماية النمر العربي في نهاية 2020.

وحذرّت قوات الأمن البيئي، وفق ما نقلت صحف محلية سعودية عديدة، من أنّ عقوبة صيد النمر العربي تصل إلى 400 ألف ريال، أي ما يوازي مئة ألف دولار تقريباً.

وفي سلطنة عمان، حيث تعتبر جبال ضفار الجنوبية موطن مهمّ للنمر العربي، تولي السلطات اهتماماً واسعاً بالمحافظة على حياته ودراسته.

وينشط مكتب حفظ البيئة في السلطنة، للحفاظ على سلالة هذا النمر، وينشأ محمية لمراقته وداسته وحمايته.

كما ينشر التوعية بين الأهالي لمنع صيده.

وأنشأت سلطنة عمان، محميات طبيعية حيث يتواجد النمر المحلي، وساهمت في إرساء مشاريع لدراسته.

كما بادرت السلطات في البلاد إلى تعويض أصحاب الماشية التي يفترسها النمر.

وأسست مركزاً خاصاً للإكثار من سلسلة النمر العربي.

وفي الإمارات، أطلق حاكم الشارقة، سلطان بن محمد القاسمي، مبادرة منذ عام 2014، تحت عنوان "الحفاظ على النمر العربي في بيئات شبه الجزيرة العربية".

وتشمل المبادرات الحفاظ أيضاً على موطن الفرائس الطبيعية للنمر مثل الغزلان، لتجد النمور غذاء وتصمد في موطنها.

ومن المعروف أن النمور حيوانات تعيش بعيداً عن البشر ولا تقترب من أمكان سكنهم بسهولة، ولكنّ نقص غذائها يجبرها أحياناً على الاقتراب من بيئة الإنسان.

Getty Images يعتبر النمر العربي رمز للفخر في المملكة العربية السعودية

وفي أبريل/نيسان من عام 2020، شكلت الهيئة العامة لحماية البيئة في اليمن، لجنة لحماية النمر العربي، لوضع حدّ لممارسات صيده.

وكان مجلس الوزراء اليمني، قد اتخذ قراراً عام 2009، لاعتماد النمر العربي كرمز وطني للجمهورية اليمنية.

وحظرت الحكومة صيده أو قتله في قرار صدر عام 1995، تحت رقم 26.

وتؤكد تقارير، انتشار النمر العربي في أكثر محافظة يمنية، بينها الضالع وأبين وعمران وحجة والمهرة.

لكنّ سياسات حمايته والحفاظ عليه ليست كافية مقارنةً مع دول الجوار.

وفي السنوات الأخيرة، تداول ناشطون أكثر من مرة، صوراً لنمور عربية قُتلت في اليمن وتحدثت عنها الهيئة العامة لحماية البيئة.

منها صورة لنمر قُتل في يافع في مايو/أيار 2023.

وفي يوليو/تموز 2021، أفادت صحف محلية عن مقتل نمرين في محافظة أبين جنوب اليمن.