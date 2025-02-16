تتناول جولة الصحافة اليوم مشاهد الإفراج عن السجناء الفلسطينيين بعدما أجبرتهم مصلحة السجون الإسرائيلية على ارتداء قمصان تحمل عبارة "لا ننسى ولا نغفر"، كما تلقي الضوء على "الحرب التجارية" التي يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين، إضافةً إلى مقال يناقش خطة تهجير سكان غزة والمنطق الذي يستند إليه ترامب في اتخاذ قراراته الممثالة.

ونبدأ بمقال في صحيفة هآرتس الإسرائيلية للكاتب جدعون ليفي بعنوان "إن كان هناك مَن يجب ألا ينسى أو يغفر، فهم الفلسطينيون"، يقول فيه إن "الصورة تساوي ألف كلمة: فقد شوهد المئات من المعتقلين والسجناء الفلسطينيين الذين أطلق سراحهم يوم السبت وهم راكعون في السجن ويرتدون قمصاناً بيضاء عليها نجمة داوود الزرقاء وعبارة لن ننسى ولن نغفر".

ويضيف ليفي أن "إسرائيل أرغمتهم على التحول إلى رايات متحركة للصهيونية في أبشع صورها"، مشيراً إلى أن الأسبوع الماضي شهد حادثة شبيهة، حين كُتب على أساور السجناء: "الشعب الأبدي لا ينسى أبداً، سألاحق أعدائي وأجدهم".

وانتقد الكاتب هذه العبارات التي وصفها بالـ "سخيفة"، مشيرا إلى أنه لا يمكن تجاهل الرسالة التي اختارت إسرائيل إرفاقها بأجساد السجناء المفرج عنهم: لن ننسى ولن نسامح، وسنلاحقكم!

ويرى ليفي أن حماس أيضا حمّلت الرهائن المطلق سراحهم من غزة رسالة مفادها أن "الوقت ينفد"، مضيفا "حتى لو كانت هذه دعاية رخيصة، فلا يمكن تجاهلها".

ويتساءل الكاتب: "هل من غير الأخلاقي استخدام الرهائن لإرسال شعارات دعائية؟ إذاً هذا ينطبق علينا أيضاً. تطالب دعايتهم (حماس) بإنهاء الحرب، بينما تتحدث دعايتنا عن المطاردة وحرب لا نهاية لها، يخوضها الشعب الأبدي الذي لا ينسى ولا يغفر!"

ويقول الكاتب إن "العالم، ومعه إسرائيل، قد نسي مع فعلته ألمانيا النازية، ونسيت فيتنام ما فعلته الولايات المتحدة، ونسي الجزائريون ما حدث من فرنسا، ونسي الهنود ما حدث من بريطانيا ـ إلا "الشعب الأبدي" فإنه لن ينسى أبداً! يا له من أمر مثير للسخرية! إذا كان هناك حقا من يجب ألا ينسى أو يغفر فهم الفلسطينيون، بعد 100 عام من العذاب، بما في ذلك السجناء الذين أُفرج عنهم يوم السبت. لن ينسى هؤلاء الظروف التي احتجزوا فيها، ولن يغفر بعضهم اعتقالهم ظلماً، دون أن تعقد لهم أي محاكمة".

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وأشار الكاتب إلى أن "كاميرات وسائل الإعلام الأجنبية ركزت بشكل أقل على الفلسطينيين، بينما تجاهلتهم الكاميرات الإسرائيلية بشكل شبه كامل، وجرى التعامل معهم على أنهم جميعا "قتلة" في نهاية المطاف، ولم تنتظرهم أي مروحية لنقلهم إلى المستشفى، وجرى ترحيل بعضهم على الفور من بلادهم!"

ويشير الكاتب إلى أن "أيدي أقلية من هؤلاء السجناء ملطخة بالدماء، لكن الآخرين كانوا سجناء سياسيين ومعارضين للنظام، ومعظمهم من سكان غزة الذين وقعوا في فخ ذلك الجحيم".

ويضيف الكاتب: "بعض هؤلاء السجناء اختطف من خان يونس، كما اختطف الإسرائيليون من نير عوز، لكن إسرائيل تعاملت معهم جميعا على أنهم كانوا جزءاً من قوة النخبة التابعة لحماس. لقد كانت عائلاتهم تنتظرهم بفارغ الصبر، وبحماس لا يقل عن حماس عائلات الرهائين الإسرائيليين ديكل تشين وتروفانوف وهورن".

ويتابع: "إذا حكمنا على الأمر من خلال طريقة معاملة كل طرف للسجناء والرهائن ـ وهو مؤشر بالغ الدلالة ـ فمن الصعب أن نحدد أي الطرفين أكثر إنسانية. فهل إسرائيل تلتزم باتفاقية جنيف أكثر من حماس!"

يضيف الكاتب: "لا تستطيع أن تزعم ذلك بعد الآن، وهذا الانطباع القاسي لم يعد من الممكن تغييره".

"الصين ستنجو من حرب ترامب التجارية"

وننتقل إلى صحيفة "ساوث تشاينا مورنيينغ بوست" ومقال للكاتب وانغ ون يتحدث فيه عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويقول إنه وبعد أيام قليلة من هذا الإعلان توصلت كندا والمكسيك إلى اتفاق يرضي الولايات المتحدة مقابل تعليق الرسوم الجمركية لمدة شهر.

ويضيف الكاتب أن الصين ردت بإجراءات مضادة متعددة، من بينها : فرض تعريفة جمركية بنسبة 15 في المئة على الفحم والغاز الطبيعي المسال المستورد من الولايات المتحدة، وتعريفة جمركية بنسبة 10 في المئة على النفط الخام والآلات الزراعية والشاحنات الصغيرة.

ويشير الكاتب إلى أن "بكين لم تتراجع وفرضت ضوابط تتعلق بتصدير العناصر النادرة مثل التنغستن والتيلوريوم، وفرضت تدابير مضادة أكثر صرامة ودقة وتنوعاً، والسبب الأساسي هو أنه بعد ما يقرب من ثماني سنوات من الصراع التجاري، أصبحت الصين أكثر ثقة وقوة ومرونة".

وتابع المقال أنه "بعدما شن ترامب الحرب التجارية في عام 2018، واجهت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة تعريفات جمركية بلغت نحو 19 في المئة، والآن، اعتاد الجمهور الصيني على النزاعات التجارية، ولا تشكل التعريفات الجمركية الإضافية بنسبة 10 في المئة أي صدمة".

ويبين أن التعريفات الجمركية لم تفشل في كبح جماح نمو الصين فحسب، بل إنها ساعدت عن غير قصد في تعزيز الاستراتيجية الاقتصادية المحلية للبلاد، وخاصة فيما يتصل بالتصنيع والتطوير التكنولوجي، فقد أدت القيود التكنولوجية الأمريكية إلى تسريع جهود الصين لتحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي، على حد قول الكاتب.

ويؤكد الكاتب أن "إدارة ترامب الأولى فشلت في هزيمة الصين، وبعد ما يقرب من ثماني سنوات، أصبحت البلاد أكثر قوة، ويبدو أن فرص نجاح إدارة ترامب الثانية في هذا الأمر ستكون أقل".

ويشير الكاتب إلى أن "تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية قد تخيف كندا أو المكسيك أو أوروبا، لكنها لن تؤثر كثيرا على الصين، التي لديها ما يقرب من عقد من الخبرة في مواجهة مثل هذه السياسات".

ويوضح أن ثقة الصين تنبع من قطاع التصنيع الهائل لديها، والذي كان الأكبر في العالم على مدار 15 عاماً متتالية.

Getty Images "قطاع التصنيع الصيني كان الأكبر في العالم لمدة 15 عاماً متتالية"

ويقول الكاتب إنه وبدلاً من معالجة أسباب تراجع التصنيع في الولايات المتحدة، يستخدم ترامب التعريفات الجمركية كأداة سياسية، فيجعل من المنافسين الأجانب كبش فداء، في حين يلحق الضرر في نهاية المطاف بالمستهلكين والشركات الأمريكية، على حد قوله.

ويبين أنه إذا قررت دول مثل كندا والمكسيك والصين، والاتحاد الأوروبي أيضا، فرض تعريفات جمركية على السلع الأمريكية، فسوف تعاني الصادرات الأمريكية، وسوف ترتفع معدلات التضخم، وقد يواجه الاقتصاد عواقب وخيمة.

وتعكس استراتيجية التعريفات الجمركية التي ينتهجها ترامب تحول الولايات المتحدة من زعيم عالمي إلى قوة إقليمية متورطة في صراعات تجارية وعدم استقرار اقتصادي، ومن هذا المنظور، وفق الكاتب، فإن سياسات ترامب لا تجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، بل إنها تعمل على تسريع انحدارها.

"هذا بالضبط ما يريده ترامب"

وننتقل إلى جريدة القدس الفلسيطينية ومقال للكاتب جيمس زغبي، بعنوان "ترامب.. وتشتيت الانتباه عن القضايا الجوهرية".

يشير الكاتب إلى ردة فعله الأولى على مقترحات الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة، وهي الرفض باعتبارها غريبة ومنفصلة عن الواقع، ومستفزة بشكل خطير، وغير قانونية، وغير مبالية بإنسانية الفلسطينيين، كما يقول.

لكن الكاتب يرى أن ترامب ليس رجلاً عادياً، ومن الحكمة الافتراض أن هناك "طريقة خاصة به"، ويتألف هذا المنطق من عنصرين أساسيين: الأول هو إرباك خصومه وإضعاف معنوياتهم، والثاني هو تشتيت انتباههم - مثل ألعاب الخداع في الكرنفالات - حتى نحول أنظارنا عن القضايا الحقيقية وننشغل بالوهم الذي يتم خلقه.

ويرفض الكاتب فكرة أن ترامب ينوي إرسال قوات أمريكية للسيطرة على غزة وطرد 1.5 مليون فلسطيني بالقوة، كما أنه لن يتمكن من إجبار الأردن ومصر على استقبال هؤلاء الفلسطينيين، وإعادة توطينهم بشكل دائم.

ويبين أن جميع هذه الأفكار بعيدة كل البعد عن الواقع وخطيرة لدرجة أنه من غير المعقول أن يحاول هذا الرئيس - الذي يقول إنه يريد إبقاء أمريكا خارج الحروب وجلب السلام إلى الشرق الأوسط - تنفيذ أي منها.

ويؤكد الكاتب على ضرورة عدم الوقوع في الفخ، والتركيز على ما هو واقعي وملح، مبيناً "ما أقوله هو أنه بدلاً من قضاء ساعات لا حصر لها في تحليل كلماته أو انتقاد خطته أو الاستعداد لتنفيذها (وهذا بالضبط ما يريده)، يجب علينا تجاهل هذه التصريحات، والتركيز على القضايا العاجلة التي تواجهنا".

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وحول ما هو مهم، يقول الكاتب: "يجب الحفاظ على الهدنة الهشة في غزة، ويجب أن تنتقل الأطراف إلى المرحلتين الثانية والثالثة منها، وهذا يعني الاستمرار في الضغط من أجل انسحاب إسرائيل من غزة، ووضع خطط لإعادة الإعمار".

كذلك يرى الكاتب ضرورة توجيه الانتباه إلى وقف تصعيد العنف الإسرائيلي القمعي في الضفة الغربية والحفاظ على التركيز على ضرورة محاسبة إسرائيل والولايات المتحدة على جرائم الحرب التي ارتُكبت خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية، وفق قوله.

ويريد الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب زغبي، المزيد من إحباط الفلسطينيين، وإثارة الفوضى في الدول العربية، كما يريدان أن ينفد الوقت في المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار، وهذا من شأنه أن يسمح لنتنياهو باستئناف حربه لتحقيق ما يسميه "النصر الكامل" في غزة، وهو ما يضمن بقاء ائتلافه الحاكم واستمراره في السلطة.