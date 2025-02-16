إيلاف من نيويورك: لم يكن لدى الملياردير الأميركي إيلون ماسك الكثير ليقوله علنًا رداً على مزاعم إنجابه طفلًا من المؤثرة والكاتبة آشلي سانت كلير.

ولكن الليلة الماضية، رد بكلمة واحدة - "واو" - على الضجة التي أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي X.

ويأتي ذلك بعد أن كتب سانت كلير : "قبل خمسة أشهر، رحبت بمولود جديد في العالم. إيلون ماسك هو الأب".

وأضافت: "لم أفصح عن هذا الأمر سابقًا لحماية خصوصية طفلنا وسلامته، لكن في الأيام الأخيرة أصبح من الواضح أن وسائل الإعلام الشعبية تنوي القيام بذلك، بغض النظر عن الضرر الذي قد يسببه ذلك".

ولم يكن رد ماسك موجها لها بشكل مباشر، بل إلى ميلو يانوبولوس، الذي نشر لقطة شاشة لتغريدة لسانت كلير من عام 2020 مازحة بأنها تريد "عرض زواج" من ماسك.

وكتب تعليقا على الصورة "أشلي سانت كلير خططت لمدة نصف عقد من الزمن للإيقاع بإيلون ماسك".

متى ترد يا إيلون؟

وبعد أن علق الملياردير قائلا "واو" ردا على ذلك، كتب سانت كلير تعليقا محذوفا الآن: "إيلون، لقد حاولنا التواصل على مدار الأيام القليلة الماضية، ولم ترد. متى سترد علينا بدلا من الرد علنًا على الافتراءات التي وجهها لي شخص نشر للتو صورا لي وأنا أرتدي ملابس داخلية عندما كنت في الخامسة عشرة من عمري؟"

وأضافت في تغريدة أخرى أن ماسك كان على علم بتعليقها مسبقًا، حيث تمت مناقشته معه "قبل أشهر" في مكالمة هاتفية خاصة.

وأضافت لاحقًا: "أتمنى لو لم أشعر بالحاجة إلى الإدلاء ببيان. يجب أن يكون الأطفال محظورين على الصحفيين. سأقضي وقتًا مع عائلتي وسأتوقف عن استخدام الإنترنت لفترة من الوقت".

وقال إيلون ماسك أيضًا إنه سيأخذ إجازة نهاية الأسبوع من النشر، حيث كان من المقرر إصدار Grok 3 AI الخاص به وسوف "يعمل على صقل المنتج مع الفريق طوال عطلة نهاية الأسبوع".

وفي الصيف الماضي، أكد إيلون ماسك ولادة طفله الثاني عشر، ونفى مزاعم بأنه حاول إبقاء وصول الطفل "سرا".

الطفل الثاني عشر

وكان هذا الطفل هو الطفل الثالث لمؤسس سبيس إكس البالغ من العمر 53 عامًا من زوجته المديرة التنفيذية لشركة نيورالينك، شيفون زيليس، الذي أنجب منه أيضًا توأمين سترايدر وأزور في نوفمبر 2021.

وقال ماسك، المعروف بقلقه إزاء انخفاض عدد السكان، لموقع PageSix مساء الأحد: "أما بالنسبة إلى عبارة 'الأب السري'، فهذا أيضًا غير صحيح".

"كل أصدقائنا وأفراد عائلتنا يعرفون ذلك. إن عدم إصدار بيان صحفي، وهو أمر غريب، لا يعني أن الأمر "سري".

لديه أيضًا ثلاثة أطفال من شريكته السابقة غرايمز، الأبناء X Æ A-Xii (المعروف باسم 'X') وTechno Mechanicus (المعروف باسم 'Tau') وابنته Exa Dark Sideræl (المعروفة باسم 'Y').

كما أنه لديه 6 أطفال آخرين من زوجته السابقة جوستين ويلسون، وهم التوأم جريفين وفيفيان، وثلاثة توائم كاي وساكسون وديميان، وطفله الأول نيفادا ألكسندر الذي توفي في عام 2002.