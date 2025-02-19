إيلاف من واشنطن: على خطى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشى صديقه المقرب إيلون ماسك على ما يبدو، فاتحا النار على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

فقد أيد الملياردير الأميركي الشهير الذي أولاه ترامب وزارة الكفاءة الحكومية، الرأي القائل: إن زيلينسكي، لا يرغب في تسوية الصراع الروسي الأوكراني، بل يريد المال والسلطة.

وعلّق ماسك باستخدام رمز تعبيري يشير إلى أن 100%، رداً على منشور لأحد مستخدمي منصة "إكس"، مساء أمس، جاء فيه أن "زيلينسكي لا يريد السلام، بل يريد المال والسلطة".

تراجع شعبيته

أتى ذلك، بعدما ألمح ترامب مجددا أمس إلى تراجع شعبية الرئيس الأوكراني. وأشار إلى ضرورة إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا، وهو مطلب طالبت به موسكو أكثر من مرة أيضا.

كما ألمح إلى تسبب زيلينسكي بالغزو الروسي الذي انطلق في فبرارير 2022، معتبرا أنه كان أمامه فرضة لتجنب الحرب أو وقفها.

يذكر أن تلك التوترات في العلاقات بين واشنطن وكييف طفت منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، إذ أعلن أكثر من مرة أنه عازم على وقف الحرب الروسية الأوكرانية.

لكنها اتخذت منحى أكثر دراماتيكية بعدما اتصل ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، إذ أثارت امتعاض زيلينسكي الذي لم يخفِ انزعاجه.

بل أكد صراحة قبل أيام قليلة أن مهاتفة ترامب لبوتين قبله لم تسره.

كما انتقد أمس القمة الروسية الأميركية، معتبرا أنه لا يمكن مناقشة مسألة الحرب والتسوية من دون حضور أوكراني.



