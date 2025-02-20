إيلاف من نيويورك: دعا نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس الأربعاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى التوقف عن "التحدث بسوء" عن الرئيس دونالد ترامب بعد أن اتهم الزعيم الأوكراني نظيره الأميركي بنشر معلومات مضللة، ما أدى إلى تصعيد الخلاف بعد محادثات السلام الأولية لإنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا المستمر منذ ثلاث سنوات .

وقال فانس في مقابلة مع صحيفة ديلي ميل :"إن فكرة أن زيلينسكي سيغير رأي الرئيس من خلال التحدث عنه بشكل سيئ في وسائل الإعلام العامة، ما هي إلا طريقة خاطئة، بل فظيعة للتعامل مع هذه الإدارة".

فقد هاجم ترامب زيلينسكي في وقت سابق من يوم الأربعاء ووصفه بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات" - بعد أن قال الرئيس الأوكراني إن ترامب "يعيش في فضاء التضليل".

50 % من الموارد الطبعيية لأوكرانيا؟ لا

وتزايدت العداوة بين الرجلين هذا الأسبوع بعد أن أفادت تقارير أن زيلينسكي أصدر تعليمات لمساعديه برفض اقتراح ترامب للسماح للولايات المتحدة بالوصول إلى ما يصل إلى 50% من العديد من الموارد الطبيعية في الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية، بما في ذلك العناصر الأرضية النادرة.

لقد فهمت إدارة ترامب أن هذا التبادل تم الاتفاق عليه على نطاق واسع - مع قيام الرئيس بتخصيص 500 مليار دولار من الموارد للولايات المتحدة كسداد لـ 183 مليار دولار من المساعدات الأميركية المعتمدة من قبل الكونجرس - بعد أن أشار زيلينسكي إلى أنه منفتح على المفهوم في اجتماع برج ترامب.

وأشارت التقارير يوم الاثنين إلى أن زيلينسكي رفض الإطار الاقتصادي، وفي يوم الثلاثاء ألغى الرئيس الأوكراني رحلة مقررة إلى المملكة العربية السعودية - احتجاجًا على حقيقة أن القادة الأميركيين التقوا بدبلوماسيين روس بدونه قبل ساعات.

رد ترامب بانتقاد زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي في فلوريدا بعد ظهر الثلاثاء، متهما أوكرانيا ببدء الصراع مع روسيا وزعم أن رئيس كييف حصل على نسبة موافقة تبلغ 4%، على الرغم من أن استطلاعات الرأي العام أظهرت أرقامًا أعلى.

ولماذا لم تفعل شيئاً طوال 3 سنوات؟

"لقد سمعت اليوم، "حسنًا، لم تتم دعوتنا". حسنًا، لقد كنت هناك لمدة ثلاث سنوات. كان يجب عليك إنهاء الأمر قبل ثلاث سنوات. كان يجب ألا تبدأه أبدًا. كان بإمكانك عقد صفقة"، هكذا قال ترامب غاضبًا.

وتابع ترامب :"أكره أن أقول ذلك، لكن شعبيته انخفضت إلى 4% وأصبحت البلاد في حالة من الانهيار".

بعد أن اتهم زيلينسكي ترامب بنشر معلومات مضللة، أطلق ترامب منشورًا ناريًا على موقع Truth Social قال فيه: "من الأفضل لزيلينسكي أن يتحرك بسرعة وإلا فلن يتبقى له بلد".

كانت العلاقة بين ترامب (78 عامًا) وزيلينسكي (47 ​​عامًا) صعبة منذ فترة طويلة - ويعود تاريخها إلى أول محاكمة لترامب في عام 2019 بسبب الضغط على نظيره لفتح تحقيق في التعاملات التجارية لعائلة بايدن.

وعادة ما يكون زيلينسكي أكثر حذرا في تصريحاته العامة حول ترامب، وغالبا ما يمتدحه ويمتنع عن التعلق بتعليقاته الأكثر إثارة للجدل.

ترامب اعتاد باستمرار انتقاد فكرة المساعدات الأميركية لأوكرانيا أثناء حملته الانتخابية العام الماضي.