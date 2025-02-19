إيلاف من لندن: تتصاعد حدة المواجهة الكلامية بين الرئيس الأميركي ورئيس أوكرانيا على نحو ساخن ملحوظ، فقد هاجم ترامب، زيلينسكي مرة أخرى، واصفًا إياه بـ "الدكتاتور بدون انتخابات".

ووفي وقت سابق، قال فولوديمير زيلينسكي إن ترامب "محاصر في فقاعة تضليل" بعد أن بدا أنه يلوم أوكرانيا على بدء الحرب. وقال الرئيس الأميركي إن نظيره الأوكراني قام "بعمل فظيع" وأنه "من الأفضل أن يتحرك بسرعة وإلا فلن يتبقى له بلد".

وأضاف ترامب: "أنا أحب أوكرانيا، لكن زيلينسكي قام بعمل فظيع، لقد تحطمت بلاده، ومات الملايين دون داعٍ - وهكذا يستمر الأمر...". وقال إن زيلينسكي، الذي وصفه بأنه "كوميدي ناجح إلى حد ما"، أقنع أمريكا بإنفاق 350 مليار دولار "للدخول في حرب لا يمكن الفوز بها".

وأضاف الرئيس الأميركي: "إن زيلينسكي يرفض إجراء انتخابات، وهو منخفض للغاية في استطلاعات الرأي الأوكرانية، والشيء الوحيد الذي كان جيدًا فيه هو لعب بايدن "مثل الكمان".

وتابع: "ديكتاتور بلا انتخابات، من الأفضل أن يتحرك زيلينسكي بسرعة وإلا فلن يتبقى له بلد".

وقال ترامب إن الولايات المتحدة "تتفاوض بنجاح على إنهاء الحرب مع روسيا" في غضون ذلك، وهو أمر "يعترف الجميع" بأنه لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إدارته.

وكان ترامب قال عدة مرات إن زيلينسكي لديه معدلات تأييد منخفضة في أوكرانيا، مما يشير إلى أنه حصل الليلة الماضية على 4٪ فقط من التأييد.

يشار إلى أن تصنيف الرئيس الأوكراني هو في الواقع حوالي 50٪، وهو مماثل لتصنيف ترامب. وردًا على هذه المزاعم، قال زيلينسكي إن ترامب "محاصر في فقاعة تضليل".