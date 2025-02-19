إيلاف من لندن: رد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على اتهام دونالد ترامب بين عشية وضحاها بأن أوكرانيا بدأت حربها مع روسيا، قائلاً إن الرئيس الأميركي محاصر في "فقاعة تضليل" وأضاف أن بلاده ليست للبيع.

جاء الرد المشاكس في أعقاب تعليقات ترامب المفاجئة يوم الثلاثاء بأن أوكرانيا مسؤولة عن غزو روسيا للبلاد قبل ثلاث سنوات. كما زعم ترامب أن كييف كان بإمكانها عقد صفقة لتجنب الصراع.

وأضاف الرئيس أن معدلات موافقة نظيره الأوكراني بلغت 4٪ في أوكرانيا - على الرغم من استطلاع للرأي نشره يوم الأربعاء معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع وأظهر أن 57٪ من الأوكرانيين يثقون في زيلينسكي.

رفض ادعاء

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي في كييف اليوم الأربعاء: "بما أننا نتحدث عن 4٪، فقد رأينا هذا التضليل، ونحن نفهم أنه قادم من روسيا"، حيث رفض ادعاء ترامب.

وأضاف أن أي محاولات لاستبداله أثناء الحرب ستفشل - أثار ترامب مسألة الانتخابات الأوكرانية في أعقاب تأكيدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتن المتكررة بأن زيلينسكي ليس الزعيم الشرعي لأوكرانيا - مدعيا أن الغالبية العظمى من الأوكرانيين لن يدعموا التنازلات لروسيا.

وقال زيلينسكي: "الجيش مرن للغاية، وهو الأكثر مرونة في أوروبا ... ويضمن لنا الفرصة للتحدث بكرامة وعلى قدم المساواة مع الشركاء الآخرين - الحلفاء أو غير الحلفاء".

وفي إشارة إلى الدعم الأميركي المقدم لأوكرانيا حتى الآن - 67 مليار دولار من الأسلحة و 31.5 مليار دولار في الدعم المالي - قال زيلينسكي إن المطالب الأميركية بأن تسلم أوكرانيا أكثر من 500 مليار دولار من المعادن "ليست محادثة جادة" وأضاف أنه لا يستطيع بيع بلاده.

جاءت تصريحات زيلينسكي في اليوم التالي لرد ترامب على تصريحات أدلى بها الزعيم الأوكراني في وقت سابق حول عدم رغبته في "أن يتخذ أي شخص قرارات خلف ظهورنا".

وقال ترامب في تصريحات أدلى بها للصحفيين في منتجعه مار إيه لاغو في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إنه يعتقد أنه يمتلك السلطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وأضاف ترامب موجها كلامه لزيلينسكي: "لكنني سمعت اليوم، 'حسنًا، لم تتم دعوتنا'. حسنًا، لقد كنت هناك لمدة ثلاث سنوات".

وأضاف: "لم يكن ينبغي لك أن تبدأها أبدًا. كان بإمكانك عقد صفقة".