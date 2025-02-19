إيلاف من دبي: أعلنت شركة فيسبوك أن مقاطع الفيديو المباشرة ستظل متاحة على منصتها لمدة 30 يومًا فقط، وبعد ذلك سيتم حذفها تلقائيًا. وكان من الممكن سابقًا تخزين هذه المقاطع إلى أجل غير مسمى، لكن التغيير الجديد سيدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.

ووفقًا لموقع "تك كرانش"، سيتم إزالة جميع مقاطع الفيديو المباشرة التي يتجاوز عمرها 30 يومًا كجزء من هذا التعديل، وقبل الحذف، سيتلقى المستخدمون إشعارات، مع منحهم مهلة تصل إلى 90 يومًا لاتخاذ قرار بشأن مقاطعهم القديمة.

ويمكن للمستخدمين تنزيل مقاطع الفيديو على أجهزتهم، أو نقلها إلى التخزين السحابي، أو تحويلها إلى مقاطع جديدة.

كما أطلقت فيسبوك أدوات جديدة تتيح لهم تحميل مقاطع الفيديو الحية دفعة واحدة أو نقلها مباشرة إلى خدمات مثل Dropbox وGoogle Drive.

وفي منشور على مدونتها، ذكرت فيسبوك أن هذه التعديلات تهدف إلى توحيد سياسات التخزين مع معايير الصناعة وتحسين تجربة البث المباشر على المنصة.

كما أشارت إلى أنه بإمكان المستخدمين تمديد فترة الاحتفاظ بمقاطعهم لمدة تصل إلى ستة أشهر قبل حذفها نهائيًا حيث يمكنهم اختيار تأجيل الحذف لمدة ستة أشهر. وإذا لم يتخذوا خيارًا بعد تلك الفترة، فسيتم إزالة مقاطع الفيديو الحية القديمة ولن يتمكنوا من الوصول إليها، وفقاً لتقرير "البيان" نقلاً عن مصدر صحفي عالمي.

ويبدو أن فيسبوك تستغل هذا التغيير لدعم ميزة Reels، حيث يمكن للمستخدمين تحويل بعض لحظاتهم المفضلة من مقاطع البث المباشر إلى Reels للاحتفاظ بها على صفحاتهم.