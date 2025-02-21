نستعرض اليوم في جولة الصحف عدداً من التعليقات حول مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتعمير القطاع الذي دمّرته الحرب.

ونبدأ من صحيفة هآرتس الإسرائيلية، والتي نشرت افتتاحية بعنوان: "الطريق الوحيد لاستعادة الرهائن هو وقف الحرب وسحب القوات الإسرائيلية من غزة".

واستهلت الصحيفة افتتاحيتها بالإشارة إلى عودة الرهائن الأربع شيري، وآرييل، وكفير بيباس، وعوديد ليفشيتس، في توابيت يوم الخميس، بعد 503 أيام من الاحتجاز.

ورأت هآرتس أن هؤلاء الضحايا تم التخلي عنهم مرتين: الأولى عبر فشل دبلوماسي وعسكري لا نظير له؛ والثانية عندما لم تفعل الحكومة الإسرائيلية ما بوسعها لإعادتهم في إطار صفقة أو اتفاق، وفق الصحيفة.

وقالت هآرتس إن "مقتل الرهائن الإسرائيليين لم يكن قدراً مقدوراً؛ وإنما هو نتيجة قرارات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي لا تزال تُعوزه الشجاعة للقيام بزيارة إلى مستوطنية نير عوز، حيث اختُطف هؤلاء الرهائن".

ورأت الصحيفة الإسرائيلية أن هذا التخلي المضاعَف الذي تعرّض له هؤلاء الرهائن الإسرائيليين ينبغي أن ينهض كتحذير من مغبة نقْض الهُدنة مع حركة حماس وإفشال الاتفاق.

وقالت هآرتس إن "عودة الرهائن، أحياء كانوا أو موتى، لا يُقدّر بثمن. يجب ألا ينتهك أي شخص هذا الحق الأول للمواطنين على دولتهم".

ورأت الصحيفة الإسرائيلية أن الطريق الوحيد لعودة بقية الرهائن هو الاستمرار في الاتفاق، والامتثال لبنوده الواضحة عبر وقف الحرب وسحب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وحذرت هآرتس من أنه "لا سبيل آخر يضمن عودة الرهائن، ولا سيما تلك العهود الكاذبة المتعلقة بتحقيق انتصار كامل، أو غير ذلك من حملات التوعية البغيضة التي دأب عليها مكتب رئيس الوزراء"، على حد تعبير الصحيفة.

واتهمت هآرتس نتنياهو بأنه دأب على إفشال المحادثات الخاصة بتبادل الرهائن طوال شهور الحرب ولغاية الآن.

واختتمت الصحيفة الإسرائيلية بالقول إنه "يتعين الآن على نتنياهو أن يُتمّ الصفقة وأن يُعيد كل الرهائن، وإن على الشعب الإسرائيلي أن يمارس ضغوطاً لضمان ألّا يخون رئيس الحكومة واجبه".

"الأولوية الآن هي الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار"

Getty Images

وننتقل إلى صحيفة الغارديان البريطانية، حيث نطالع افتتاحية حول مستقبل غزة بعنوان: "اتفاق وقف إطلاق النار وتبادُل الأسرى يجب ألا يفشل".

واستهلت الصحيفة افتتاحيتها بالقول إن "الآلام والدمار الذي وقع على مدى الـ 16 شهراً الأخيرة سيبقى أثرها في نفوس العائلات والمجتمعات، بل وفي منطقة الشرق الأوسط كله لعقود مقبلة".

وقالت الغارديان إنه "طالما كانت هنالك مخاوف من فشل هذا الاتفاق الذي كانت الحاجة إليه ماسّة، سواء للفلسطينيين في غزة أو للإسرائيليين والأجانب المختطَفين في القطاع".

ونوّهت الصحيفة البريطانية إلى أن المرحلة الأولى التي تمتد لستة أسابيع من المقرر أن تنتهي في الأول من مارس/آذار المقبل، مشيرة إلى أن المحادثات الخاصة بالمرحلة الثانية من الاتفاق وهي الأكثر تعقيداً لم تبدأ بعدُ، رغم أنه كان من المفترض أن تبدأ قبل أكثر من أسبوعين.

ورأت الغارديان أن "هناك مصدرَين للأمل في إتمام الصفقة: المصدر الأول، هو الثقة التي كان يتحدث بها مبعوث ترامب الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وهو يعلن قبل نحو أسبوع أن المرحلة الثانية ستبدأ حتماً".

أما "المصدر الثاني للأمل، فهو أن حركة حماس قالت إنها في المرحلة الثانية ستطلق سراح كل الرهائن المتبقيين لديها دفعة واحدة، لا على دُفعات كما حدث في المرحلة الأولى من الاتفاق. وفي المقابل، تريد الحركة الفلسطينية المسلحة من إسرائيل أن تنسحب بالكامل وبسرعة من قطاع غزة".

لكن على الجانب الآخر، يشترط نتنياهو، في المرحلة الثانية أن يتم نزع سلاح حماس وإنهاء وجودها في القطاع، وفق الغارديان.

و"لا يريد نتنياهو أن يعارض ترامب، لكن الوصول للمرحلة الثانية من الاتفاق لم تكن أبداً في مصلحة رئيس الوزراء الإسرائيلي"، بحسب الصحيفة.

وفي ضوء ذلك، اعتبرت الصحيفة البريطانية أن تمديد المرحلة الأولى هو أفضل على كل حال من لا شيء، مؤكدة أن المرحلة الثانية من الاتفاق، وهي الأكثر صعوبة، ستكون بمثابة خطوة كبيرة إلى الأمام.

"لكن عندئذ، يلوح سؤال المرحلة الثالثة الأبرز، والمتعلق بإعمار غزة"، بحسب الغارديان، التي رأت في إعلان الرئيس ترامب المتعلق بإنشاء "ريفييرا الشرق الأوسط" مملوكة للولايات المتحدة، مدعاةً للقلق بشأن إتمام الاتفاق.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى اجتماع الرياض اليوم الجمعة، حيث يلتقي قادةٌ عرب لبحث خطة بديلة اقترحتها مصر "على عجل"، وهي تدعو الإمارات وقطر ودولاً أخرى إلى تمويل إعمار غزة، مع استبعاد حماس رسمياً من حُكم القطاع ومن الإشراف على عملية الإعمار.

"وحتى لو توصّل هؤلاء القادة العرب إلى حل نظري قابل للتطبيق، فستكون هناك حاجة إلى إقناع الرئيس ترامب بمثل هذا الحل"، وفقاً للصحيفة.

وخلصت الغارديان إلى أنه "في الوقت الراهن؛ حيث الرهائن لا يزالون محتجزين، وحيث الظروف في غزة لا تزال رهيبة، يجب أن تتمثل الأولوية في الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار. وسواء كان هذا الاتفاق يصلح كأساس لحل طويل المدى للأزمة أم لا، يبقى من الضروري الآن إنقاذ حياة الناس".

"إعمار غزة ضرورة"

ونختتم جولتنا من الشرق الأوسط اللندنية، التي نشرت مقالا للكاتبة آمال موسى، بعنوان "الاستعداد لمحن إعمار غزة".

واستهلت الكاتبة بالإشارة إلى موقف الدول العربية والإسلامية الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والذي رأت فيه بالتبعية رفضاً لخطة الرئيس ترامب الرامية إلى تهجير الفلسطينيين وإنشاء ريفييرا الشرق الأوسط.

وقالت إن ردود الأفعال الرافضة والمستنكرة "إنما تمثل رفضاً للقضاء النهائي على القضية الفلسطينية، وتذكيراً بها".

ورأت أن "كثيراً من الأسئلة بدأت تجد إجاباتها، واتضح بشكل كامل ما كان وراء القصف العدواني منذ أكتوبر/تشرين الأول2023، إلى غاية القبول بصفقة وقف إطلاق النار".

وأوضحت الكاتبة: "نقصد بالأسئلة، تلك المتعلقة بطول فترة العدوان الإسرائيلي على غزة، ولماذا كان الإصرار على تدميرها بالكامل وإسقاط آلاف الشهداء من الأطفال والنساء والرجال. فالجزء الأول من الخطة الإسرائيلية هو قتل أكثر ما يُمكن قتله، والجزء الثاني هو تهجير البقية التي لم تُقتل"، على حد قولها.

وانتقلت آمال موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة في تونس سابقاً، إلى القول إنه " بالتوازي مع خطاب الرفض، نجد خطاباً داعياً إلى الإسراع في إعمار غزة، وهو خطاب يكاد يُجمع عليه كل القادة العرب. لنأتِ هنا إلى المشكلة الحقيقية".

ورأت الكاتبة أن "الإعمار يحتاج إلى وقف إطلاق نار حقيقي، ورغم الصفقة التي حصلت، فإن تجاوزات إسرائيل قائمة"، وتساءلت آمال موسى:"هل ستسمح إسرائيل بسهولة بعملية الإعمار أن تتم، وبأن تفشل مخططاتها؟".

وتابعت الكاتبة: "يمكن القول إن إسرائيل لن تُمكّن قطاع غزة من الاستقرار الذي تحتاج إليه عملية الإعمار".

لكنها استدركت بالقول: "إذا كانت العزيمة قوية، والوعي بضرورة الإعمار من أجل الفلسطينيين وصالح الدول التي لا تتحمل التهجير وتداعياته- التي من أهمها نقل الصراع إلى مناطق أخرى- فإن ذلك يستدعي كلمة موحَّدة، ورباطة جأش مشتركة في الفضاء العربي الإسلامي".

ورأت الكاتبة أن "المعادلة هي كالتالي: هناك خطة جهنمية تحتاج في مقابلها إلى عزيمة فولاذية من أجل الإعمار".

وخلصت إلى القول إن "إعمار غزة ضرورة، ومن دون ذلك فإن خطة التهجير ستجد ضالتها. وليس مقبولاً أن يكتب التاريخ أن الأمة العربية فرَّطت في أرض فلسطين؛ لذلك فإن الإعمار هو قطع الطريق ضد قُطَّاع طرق الحق الفلسطيني".