إيلاف من تل أبيب: أظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، مشاهد جديدة توثق لحظة وضع مشتبه به في تفجيرات الحافلات في تل أبيب، ما قالوا إنها متفجرات داخل إحدى الحافلات.

وقالت هيئة البت الإسرائيلية إن أحد المشتبه بهم في تنفيذ عملية تفجير الحافلات قد ترك حقيبة المتفجرات داخل الحافلة التي كانت فارغة من الركاب.

وفي الفيديو، ظهر شاب يحمل كيسا أبيض وهو يتنقل بين مقاعد الحافلة الفارغة ويتحدث في الهاتف قبل أن يترك الكيس ويغادر الحافلة بينما كان ينظر إلى كاميرا المراقبة التي وثقت المشهد.

والجمعة، اعتقل جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، إسرائيليين اثنين للاشتباه في تورطهما في الانفجارات التي استهدفت حافلات فارغة في ضواحي تل أبيب.

ووقعت الانفجارات مساء الخميس، حيث انفجرت 3 عبوات ناسفة في حافلات بمدينة بات يام، في حين عثر على عبوة أخرى في حولون قبل انفجارها، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

