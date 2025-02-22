إيلاف من عمان: أثارت وفاة السيدة المصرية آية عادل، المقيمة في الأردن، حالة من الجدل الواسع بعد سقوطها من شرفة شقتها في الطابق السابع بمنطقة لواء الرصيفة شمال شرق العاصمة عمّان، وسط تضارب الروايات بين أسرتها وزوجها حول ملابسات الحادثة.

رواية الأمن الأردني

وكشف مصدر أمني أردني أن السيدة تعرضت للسقوط بعد خلاف مع زوجها، مؤكدًا أن التحقيقات الأولية والفيديوهات الموثقة للحادثة أظهرت أن آية أقدمت على إلقاء نفسها دون تدخل من الزوج.

وأكد المصدر أن القضية أُحيلت إلى المدعي العام، الذي قرر أن الوفاة ناجمة عن إلقاء النفس.

وأضاف المصدر أن الزوج أوقف على خلفية تهمة الإيذاء البسيط الذي وقع قبل الحادثة، في حين تولت إدارة حماية الأسرة رعاية الطفلين لحين حضور جدهما من مصر لاستلامهما.

رواية الأسرة

في المقابل، تتهم أسرة آية زوجها بالضلوع في وفاتها، مشيرين إلى تعرضها للعنف على يده خلال فترة زواجهما.

وأكد المحامي جمال القضاة، وكيل عائلة الضحية في الأردن، أن لديهم وثائق وشهادات من الجيران تدعم تعرض آية للتعذيب الجسدي، فضلًا عن رسائل نصية أرسلتها الضحية إلى عائلتها تؤكد تعرضها للإيذاء.

وأوضح المحامي القضاة أن العائلة كانت قد توصلت إلى اتفاق مع الزوج على الطلاق مقابل مؤخر قدره 800 ألف جنيه مصري، مضيفًا أن آية سافرت إلى القاهرة في بداية فبراير 2025، وعادت إلى عمان في 7 فبراير لاستكمال إجراءات الطلاق.

وبحسب رواية الأسرة، فإن آية كانت تستعد لبدء حياة جديدة، إذ اشترت شقة في الإسكندرية بجوار عائلتها، وكانت تخطط للعودة للعيش هناك مع أطفالها.

منظمة "سوبر وومن"

بدورها، دعت منظمة "سوبر وومن" إلى توسيع التحقيقات مع الزوج ليشمل تهمة القتل العمد، مشيرة إلى وجود نمط متكرر من العنف في حياته الزوجية السابقة.

وأوضحت المنظمة أن تقرير الطب الشرعي المبدئي أشار إلى وجود إصابات متعددة على جسد الضحية، تضمنت جرحًا قطعيًا في الجبهة، كسرًا في الجمجمة، ونزيفًا شديدًا، بالإضافة إلى آثار ضرب على الفخذ الأيسر والساق باستخدام آلة حادة.

وأكدت المنظمة أن شهود عيان من الجيران أفادوا بوقائع تعذيب سابقة، وأشارت إلى أن آية حاولت مرارًا الانفصال عن زوجها بسبب تعرضها للعنف، لكنها كانت تتراجع لأجل ابنها المريض.

آخر مكالمة

وبحسب شقيقة الضحية، فإن آية أجرت مكالمة هاتفية معها قبل الحادث مباشرة، وكانت في حالة معنوية جيدة، تخطط لبدء حياة جديدة بعيدًا عن العنف.

وأكدت أن الضحية كانت تعد الطعام لأطفالها وقت الحادث، ما يتعارض مع فرضية الانتحار.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، أوضحت أسماء أن زوج شقيقتها كان يعاملها بعنف شديد، مشيرة إلى أن الضحية أرسلت لها صورًا تظهر تعرضها للتعذيب بآلة حديدية.

القضية حاليًا قيد التحقيق لدى إدارة البحث الجنائي الأردني، وسط مطالب من أسرة آية ومنظمات حقوقية بإجراء تحقيق شامل يشمل جميع الملابسات، وتقديم الحماية اللازمة للطفلين ولعائلة الضحية.

وبحسب أسماء، سافرت آية إلى الأردن لاستعادة متعلقاتها وإنهاء بعض الإجراءات، ولكن الحادث وقع أثناء وجودها هناك. وأضافت: "هناك شبهة جنائية واضحة في القضية، خاصة أن الجيران أفادوا بأنهم شاهدوا زوجها ينزل على السلم ممسكًا بطانية ويبدو في عجلة من أمره، مما أثار شكوكهم".

وفي ظل تضارب الروايات، يترقب الرأي العام في الأردن ومصر نتائج التحقيقات الرسمية، وسط مطالبات واسعة بكشف الحقيقة وضمان العدالة للضحية.