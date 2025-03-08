إيلاف من طهران: علقت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة ردا على أسئلة بشأن رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرشد الإيراني علي خامنئي، مؤكدة عدم "تلقي مثل هذه الرسالة حتى الآن".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أنه أرسل رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي أعرب فيها عن رغبته بالتفاوض حول الملف النووي الإيراني.

كما أضاف أنه "أرسل خطابا للقيادة الإيرانية، الخميس، عبر فيه عن أمله في إجراء محادثات".

وأفاد مسؤول أمريكي بأن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كتب رسالة إلى المرشد الإيراني لكن لم يتم إرسالها بعد".

وفي مطلع شهر فبراير الماضي وقع ترامب على مذكرة حول استعادة سياسة "الضغوط القصوى" تجاه إيران، والتي تشمل محاولات لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر بغية منعها من امتلاك سلاح نووي.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن سياسة الضغوط القصوى التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران، هي تجربة فاشلة.

هذا وأوضح المرشد الإيراني علي خامنئي أن التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية "ليس عقلانيا وبعيدا عن العزة"، مشيرا إلى أن التجربة السابقة أثبتت أن التفاوض لا يؤثر في حل مشاكل البلاد.

كما أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التزامه بتوجيهات المرشد الأعلى بعدم الدخول في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة تحت الضغط، مشددا على أن طهران تمتلك خططا لتجاوز الحصار والعقوبات.

إشعال الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة، أن البرنامج النووي الإيراني لا يمكن تدميره بالوسائل العسكرية، وأي هجوم إسرائيلي سيؤدي إلى "إشعال الشرق الأوسط".

وقال عراقجي لوكالة فرانس برس: "لا يمكن تدمير البرنامج النووي الإيراني عسكريا.. إنها تكنولوجيا أتقناها، وهي موجودة في عقول الناس – لا يمكن قصفها".

وأشار الوزير إلى أن طهران لديها القدرة على تقديم رد "قوي جدا" على أي هجوم. وأضاف أنه لا يعتقد أن إسرائيل ستشن عمليات قتالية ضد إيران، لأن ذلك سيؤدي إلى "حريق كبير" في منطقة الشرق الأوسط.