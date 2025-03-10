إيلاف من واشنطن: واجهت منصة إكس X تويتر سابقاً التابعة لإيلون ماسك انقطاعًا، مما جعل آلاف الأشخاص غير قادرين على الوصول إلى المنصة.

وزعمت مجموعة القرصنة الإلكترونية المؤيدة للفلسطينيين Dark Storm أنها اخترقت موقع تويتر يوم الاثنين.

يأتي هذا بعد أن ادعى الرئيس التنفيذي لشركة X إيلون ماسك أن منصة التواصل الاجتماعي تعرضت لهجوم إلكتروني ضخم "تم باستخدام الكثير من الموارد"، كما كتب. "إما أن تكون مجموعة كبيرة ومنسقة أو دولة متورطة".

وبحسب موقع Downdetector.com، فقد توقف موقع التواصل الاجتماعي لعدة ساعات بالنسبة لآلاف المستخدمين على مستوى العالم.

وبحلول الساعة 5:40 مساءً، كان التطبيق قد تلقى ما يقرب من 28570 تقريرًا عن انقطاع الخدمة، وفقًا لما وجده الموقع. وأبلغ حوالي 57% من المستخدمين عن وجود مشكلات في التطبيق، بينما أبلغ 32% عن وجود مشكلات في الموقع.

انقطاعات سابقة

وكانت وكالة رويترز للأنباء قد ذكرت في وقت سابق أن موقع التواصل الاجتماعي توقف عن العمل بالنسبة لنحو 11 ألف شخص، وذلك وفقا للبيانات التي أرسلها المستخدمون على موقع تتبع الأعطال.

وأبلغ أكثر من 10800 مستخدم في المملكة المتحدة أيضًا عن انقطاعات في وقت سابق من اليوم. ولم يستجب "إكس" على الفور لطلب من رويترز للتعليق.

وقد أبلغ أكثر من 10800 مستخدم في المملكة المتحدة أيضا عن انقطاع خدمة "إكس" في وقت سابق من يوم الاثنين.

من ناحيته أعلن قطب التكنولوجيا إيلون ماسك أن منصة اكس تتعرض "لهجوم سيبراني كبير".

وأشار موقع تتبع أعطال المواقع الإلكترونية (داون ديتكتور دوت كوم) إلى أن منصة التواصل الاجتماعي إكس التابعة لإيلون ماسك توقفت مرة أخرى لدى آلاف المستخدمين في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات أرسلها المستخدمون على موقع تتبع الانقطاعات أن عدد تقارير الانقطاع ارتفع إلى أكثر من 40 ألف مستخدم بعد أن انخفض العدد قليلا في وقت سابق من اليوم.

وأبلغ أكثر من 10800 مستخدم في المملكة المتحدة أيضا عن انقطاع الخدمة في وقت سابق من اليوم.