إيلاف من لندن: جوبه دعاء نائب في مجلس النواب لله تعالى ان ي"عجل في يوم القيامة للخلاص من الاحتلال الإسرائيلي" بموجة من التندر في وسائل الاتصال الاجتماعي.

وجاء الدعاء، حسب موقع (عمون) من النائب رائد رباع الظهراوي، في كلمة كتلة (تقدم) تحت القبة البرلمانية، اليوم الاثنين، إذ قال: إننا عدنا لمربع القتل والمجازر من جديد، وما زلنا ننظر إليهم كأننا نشاهد فيلما او مسرحية.



وأضاف، أن أقصى ما يمكن قوله هو: "حسبنا الله ونعم الوكيل.. وكان الله في عونهم".



وأوضح النائب الأردني أنه من باب الانصاف، فإن الأردن قدم وما يزال يقدم الحد الاقصى من الامكانيات لنصرة أهل غزة، ويكفي أن جلالة الملك يحمل في كل مجالسه داخليا وخارجيا موقف كل أردني تجاه الوجع الغزاوي، وهو ما عجز عنه كل عربي في موقع المسؤولية..



وتابع: "يا رب قد وصلنا إلى بابك دون غيرك، فيا رب القيامة خير من هذا الحال.. فعجل بيوم القيامة حتى نخلص". وعلق رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، على حديث الظهراوي قائلا: "متفائل ما شاء الله".