إيلاف من القاهرة: انتشر فيديو لضابط إسرائيلي يتحدث قرب الحدود المصرية قائلاً: سنحتفل مع المخطوفين في سيناء التي كنا فيها قبل ثلاثة آلاف سنة.

وقال الضابط: "نحن في ليلة عيد الفصح على حدود مصر، والفقرة تقول في سفر التكوين هذه أسماء بني إسرائيل الذين جاؤوا إلى مصر، فغير الله الاسم من مصرايم إلى مصرايما، مصرايم الحرف الأول مفتوح والحرف الأخير مغلق فهذا يعني لا يمكن الخروج فمن يدخل لا يستطيع الخروج".

وتابع: "يقول الله تبارك من مصرايما، لم يكتف الرب بتغيير الزمن بل وضع حرف الألف في نهايته وله فتحتان ليخبرك، خذ الألف وهو الاسم وضعه في صلبه وافتحه وعندها جميع الأبواب تفتح لك بعون الله كما فعلنا قبل 3335 سنة".

وأشار الضابط الإسرائيلي إلى أنه: "سنفعل ذلك من المختطفين وسنحتفل بعيد الفصح آمين آمين".

