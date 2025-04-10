إيلاف من بروكسل: بدأت فعلياً هجرة العقول من أميركا إلى أوروبا، وفقاً لتقرير "بوليتيكو"، ويبدو أن البيت الأبيض عازم على تدمير النموذج الاقتصادي والسياسي الأميركي، ليس ذلك فقط، بل وتدمير نظام التعليم العالي والبحث العلمي، والذي جعل أميركا عظيمة على مدار تاريخها، فقد كانت الجامعات والمراكز البحثية الأميركية ليس لها مثيل في العالم.

والآن، وعلى سبيل المثال هناك عمليات تسريح واسعة النطاق للعقول التي تعمل في مركز السيطرة على الأمراض في أتلانتا، وحتى الآن، طُرد موظفون من مؤسسات، منها الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، والمؤسسة الوطنية للعلوم، وهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كل إمبراطورية حقيقية تبني نهضتها وتكرس مكانتها المعالم من أجل التقدم.

كان النظام النازي يبني مركزًا علميًا ضخمًا كجزء من مشروع هتلر "جرمانيا" العظيم في برلين، لكن الحرب تسببت في دفن المركز تحت الأنقاض، وتحديداً تحت تلة اصطناعية، حيث بنى الحلفاء المنتصرون في النهاية مركزًا للتنصت.

الكرملين يرد على وادي السيليكون

في عام 2010، شيّدت مؤسسة سكولكوفو مركزًا تقنيًا متألقًا غرب موسكو، ليكون بمثابة ردّ الكرملين على وادي السيليكون. لكن معظمه الآن فارغ، إذ قضت الحرب في أوكرانيا والعقوبات الاقتصادية على هذا الحلم.

لطالما اتبعت القوة السياسية من خلال العلم منذ القدم. ولكن عندما تُهدد قدرة العلماء على العمل بحرية، فإنهم يرحلون - كما حدث في ظل الحكم النازي، وخلال الحقبة السوفيتية، وفي السنوات الأخيرة، مع ترسيخ الرئيس فلاديمير بوتين قبضته على الاتحاد الروسي.

خلال القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين، فرّ معظم هؤلاء الباحثين إلى الولايات المتحدة، أرضٌ شجّعت البحث العلمي دون خوف أو محاباة. وبغض النظر عن إخفاقاتها الأخرى، توافد إليها الناس من جميع أنحاء العالم لاغتنام فرص الدراسة في جامعات لا تُضاهى.

ترامب يدفع العلماء للهجرة العكسية

الآن، وبسبب بفضل الرئيس دونالد ترامب وهجومه على مؤسسات التعليم العالي في البلاد، بدأت هجرة عكسية للعقول. والجزء الأكبر من هذه الأموال يتجه نحو القارة التي يبدو أنه يكرهها، وهي قارة أوروبا.

هؤلاء الباحثون لا يغادرون لمجرد اختيارهم. فمع انقطاع التمويل فجأةً، يجد الباحثون والعلماء المحليون أنفسهم بلا وظائف، وتُغلق أقسامٌ دراسيةٌ بأكملها. في غضون ذلك، يُطرد الأكاديميون الأجانب، وكثيرٌ منهم ممن اتخذوا الولايات المتحدة موطنًا لهم، أو يُمنعون من الدخول، غالبًا لأسبابٍ واهية، أو خوفًا من أن يحدث لهم ذلك.

وصفت مارغريت ماكفول-نجاي، عالمة الكيمياء الحيوية في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، الوضع بأنه "قاتم ويزداد سوءًا". وسلطت الضوء على إحدى الحالات العديدة، وتحدثت عن "طالبة أميركية متميزة بكل المقاييس، لكن الجامعات إما أغلقت برامجها لهذا العام أو قلصت أعدادها بشكل كبير، لذا ليس لديها مكان آخر تلتحق به. أرسلت سيرتها الذاتية إلى زملائي في أوروبا، وستتوجه إلى معهد ماكس بلانك في ألمانيا لإكمال دراساتها العليا".

نسبة كبيرة تريد الرحيل

وهذه ليست حادثة معزولة. فمن بين 690 باحثًا في الدراسات العليا شاركوا في استطلاع رأي نُشر في مجلة نيتشر ، قال 548 إنهم يفكرون في مغادرة الولايات المتحدة. حتى أن أحدهم ردّ: "هذا وطني، أحب بلدي كثيرًا، لكن العديد من أساتذتي نصحوني بالرحيل فورًا".

علاوة على ذلك، وكما أشارت ماكفول-نجاي، هناك قصص لا تُحصى لطلاب دوليين يخشون مغادرة الولايات المتحدة: "لديّ طلاب دراسات عليا وطلاب دراسات عليا من سلوفينيين وبلجيكيين وبرتغاليين وفرنسيين ونمساويين ومكسيكيين وصينيين وأيرلنديين". وأضافت أن العديد منهم أرادوا قضاء إجازة لرؤية عائلاتهم، "لكن قيل لهم إنهم لن يتمكنوا من العودة إلى الولايات المتحدة إذا غادروا".

حتى الآن، طُردت مؤسساتٌ من بينها الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، والمؤسسة الوطنية للعلوم، وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. واضطرت المعاهد الوطنية للصحة - أكبر ممول عالميًا لأبحاث الطب الحيوي - إلى تسريح 1200 موظف، وتعليق مراجعة المنح، ما أدى إلى توقف تمويل المختبرات. ومع اقتراب التخفيضات، طُلب من بعض الوكالات الفيدرالية حذف مصطلحاتٍ تُعتبر "مُسيئة" بشكل غير مقبول، مثل التنوع، والجنس، وعلوم المناخ، من مواقعها الإلكترونية.

الانتقام الأوروبي قادم

ولكن بالنسبة للأوروبيين والكنديين، الذين ما زالوا يعانون من الازدراء العلني الذي تحمله لهم إدارة ترامب، فإن الانتقام هو الطبق الذي يُقدم بارداً.

وجّهت ثلاث عشرة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، منها فرنسا وألمانيا، رسائل إلى مفوضة الشركات الناشئة والبحث والابتكار، إيكاترينا زاخارييفا، تحثّها على زيادة التمويل والبنية التحتية لجذب العلماء المهاجرين. ودعا وزير التعليم العالي والبحث الفرنسي، فيليب بابتيست، إلى "ردّ سريع وقوي" على "الجنون الجماعي" لهذه القرارات.

أطلقت عدة جامعات في جميع أنحاء أوروبا حملة توظيف، باحثةً عن مصادر تمويل جديدة لجذب أفراد محددين. خصصت جامعة إيكس مرسيليا الفرنسية 15 مليون يورو لخمسة عشر منصبًا لمدة ثلاث سنوات، ضمن برنامجها الجديد "مكان آمن للعلوم"، وتؤكد الجامعة أنها تتلقى عشرات الطلبات يوميًا من "طالبي اللجوء العلمي".

أعلنت جامعة بروكسل الحرة عن 12 وظيفة شاغرة لباحثين دوليين "مع التركيز بشكل خاص على الباحثين الأميركيين". وأشار معهد باستور في باريس إلى أنه يعمل على استقطاب خبراء في مجالات مثل الأمراض المعدية وأصول الأمراض. وصرح نائب رئيس جامعة كامبريدج بأنهم "يستعدون بالتأكيد" لاستقطاب باحثين محتملين من الولايات المتحدة.

وبالمثل، وصف باتريك كرامر، رئيس معهد ماكس بلانك في برلين، الولايات المتحدة بأنها "منبعٌ جديدٌ للمواهب". وقال إنه يملك بالفعل في قائمته العديد من الأسماء التي "أثارت اهتمامه" - وخاصةً تلك العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي.

الملاذات الآمنة للأميركي.. أوروبا وأستراليا وكندا

لكن الملاذات الآمنة لا تقتصر على أوروبا فحسب: فأستراليا، على سبيل المثال، تدرس تسريع منح تأشيرات لأفضل وألمع المواهب. ومن المرجح أن تكون كندا الوجهة الأبرز، نظرًا لقربها من الولايات المتحدة من حيث المسافة والثقافة.

خلال فترة ولاية ترامب الأولى، كثر الحديث عن هجرة الأميركيين شمالًا، لكن الأعداد ظلت ضئيلة. لكن هذه المرة، يُرجّح أن يكون التدفق حقيقيًا، ويشمل ليس فقط الأكاديميين الرسميين، بل أيضًا الصحفيين والناشطين، وأي شخص قد يشعر بالتهديد أو عدم القدرة على العمل بحرية.

كان تيموثي سنايدر ، أحد أشهر خبراء الاستبداد، من أوائل من أعلنوا عن خطوته، وقد غادر جامعة ييل إلى جامعة تورنتو. وصف سنايدر كندا بأنها "أوكرانيا أمريكا الشمالية"، في ظل وجود أمريكا ترامب التي تلوح في الأفق عبر الحدود.

بينما لا يبدي زملاؤه الأكاديميون استياءهم من الترحيب الذي حظي به الوافدون الجدد، يُعرب بعضهم عن قلقهم إزاء الأموال التي ستُحوّل من الميزانيات الحالية.

فقد اضطرت الجامعات في كندا والعديد من الدول الأوروبية إلى إجراء تخفيضات مالية لعدة سنوات. وقد يستاء البعض من المكانة المرموقة التي مُنحت للدفعة الجديدة من الخارج - كما حدث في الولايات المتحدة في ثلاثينيات القرن الماضي وبعد الحرب العالمية الثانية.

ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أنه من خلال فرارهم إلى أميركا، نجح هؤلاء الأكاديميون في تحسين جودة العمل في مؤسساتهم بشكل كبير، فضلاً عن تحسين وضع بلدهم الجديد.

إن هذا الإرث يتلاشى الآن، وذلك بفضل البيت الأبيض الذي يبدو عازماً على تدمير ليس فقط النماذج الاقتصادية والسياسية، بل ونظام التعليم العالي الذي جعل أميركا أمة عظيمة حقاً.